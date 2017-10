Nadal defiende el carbón "mientras no perjudique los objetivos medioambientales"

Política

Nadal advierte de que el precio de la electricidad podría encarecerse hasta un 15% sin el carbón

Madrid.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha comprometido este miércoles a defender la permanencia de las centrales térmicas de carbón, como la de Andorra, en Teruel, mientras España cumpla con los objetivos de emisiones de CO2. En este sentido, la central turolense gestionada por Endesa podría seguir abierta más allá de junio de 2020 si se adapta a la normativa medioambiental europea con una reforma que la propia empresa ha valorado en 180 millones de euros.

Nadal ha hecho estas declaraciones durante la sesión de control al Gobierno, asegurando que el carbón es un tipo de energía con "sentido económico", ya que su desaparición podría encarecer hasta un 15% el precio de la electricidad en los momentos de mayor demanda.

Era su respuesta a una interpelación presentada por la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos Rosa Martínez, que le ha pedido un mayor esfuerzo por las renovables, pero también "una transición justa para quienes viven en las cuencas mineras" al entender que el cierre de las centrales térmicas "va a llegar antes o después".

El ministro ha rechazado que la decisión de mantener abiertas las térmicas esté motivada por el interés de grandes compañías, sino por el "impacto" que su cierre tendría tanto en "empleos" como en "precios para el consumidor".

Para la representante de Equo, el ministro es dueño de una "visión cortoplacista" basada "en el precio" y carente de "compromisos". "Me crié en una zona minera", ha dicho la diputada, que ha asegurado llevar "20 años" viendo cómo el PP y el PSOE "dilapidan los fondos que iban destinados a dar un futuro y una alternativa a las cuencas".

"¿Cómo hay que pagarlo?"

Nadal ha explicado que no se puede prescindir del carbón porque, "cuando no hay suficiente renovables, hay que poner las térmicas en marcha, de manera casi instantánea, para suplir la escasez de renovables" y lograr así "que no haya apagones".

Ahora bien, el ministro duda a la hora de pronunciarse sobre "cómo" habría "que pagar" el que "haya centrales paradas esperando a que no haya renovables para ponerse en marcha y que no haya caída de tensión". "¿Cómo hay que pagarlo? Ésa es una buena pregunta porque nadie en la UE tiene una respuesta bien definida", ha dicho el titular de Energía.