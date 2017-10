Eduardo Coscolín: "Rotary se reúne para saber dónde es necesario, acudir y solucionar el problema"

Sociedad

Coscolín, en un momento de la entrevista

Zaragoza.- Desde el año 1905, Rotary Club Internacional, realiza diversas actividades sociales a lo largo y ancho de todo el planeta. El presidente del club en Zaragoza, Educado Coscolín, lo define como una ONG que, durante todos estos años, "se reúne para saber donde se les necesita y solucionar el problema". Se trata, como él explica, de formación, entrega y sacrificio.

Coscolín forma parte de Rotary Zaragoza desde hace más de 20 años. Es la segunda vez que repite el cargo de presidente, el cual va a ostentar durante un año. Entre sus principales misiones está "ser una continuación de lo que hemos sido hasta ahora".

Pregunta.- Rotary Zaragoza pronto comenzará un nuevo ciclo con usted al mando, ¿cómo va a abordar este año de presidencia?

Respuesta.- No es que sean ciclos, es un continuo devenir y al que le toca como presidente, cumple, y al año siguiente se va. Yo aspiro a que seamos una continuación de lo que han sido los presidentes que han estado hasta ahora.

P.- Porque Rotary cambia todos los años de presidente, ¿a qué se debe?

R.- Hace 20 años se decidió que no fuera como en política, que se estaba un año de presidente y después a la calle, lo hicieras bien o mal. Rotary significa rotar, entonces todos los años empieza una junta nueva, presidente nuevo, secretario nuevo… A los que ya tienen un poco de conocimiento dentro del club se les aprovecha, pero todos los años hay cambio.

P.- ¿Qué funciones cumple la institución en la sociedad?

R.- Siempre son las mismas: formación, entrega, sacrificio... Esas cosa que suenan vacías pero que no lo son, porque nos proponemos hacer una función. Donde vemos que existe una falta, ahí estamos nosotros. Vemos una necesidad, tanta gente despistada, abandonada, sin trabajo, ojalá encontrásemos una forma de ocuparla mejor... Nos reunimos para saber donde somos necesarios, acudir y solucinar un problema.

Eduardo Coscolín no pudo asistir a la imposición de collares el día de su elección como presidente de Rotary Zaragoza

P.- ¿Cuáles son algunas de las principales misiones de Rotary?

R.- Somos la primera ONG conocida, o al menos conocida por mí, que ha existido desde 1905. Lo primero que hicieron los rotarios en el mundo son unos urinarios en la ciudad de chicago. Vas por carreteras sudamericanas y de repente ves una marquesina de autobús en medio de un paisaje desolado, y eso lo ha hecho Rotary, por ejemplo, y das gracias porque se preocupan de la gente.

P.- Sobre todo en materia social…

R.- Tanto es así, que en nuestra colección de programas, que es lo que tenemos, el club trabaja en crear un acuífero, en África o Sudamérica. Por ejemplo en un hospital, si es necesario, mandamos una ambulancia también a estos países. Tenemos que buscar la forma de conseguir lo que se necesita.

P.- La cooperación de todos los clubes Rotarios a nivel internacional es imprescindible…

R.- Es un campo de trabajo amplísimo, allí donde se nos necesite, estamos. Por lo que necesitamos contactos, que son nuestros compañeros de otros Rotarys, estamos en el mundo entero.

P.- Y dentro de Zaragoza, ¿cuáles son las misiones más destacadas que cumple Rotary?

R.- Aquí somos muy pocos y muy pobres, y hacemos cosas que trascienden por curiosas, por ejemplo, tenemos un bosque rotario y allí plantamos árboles. A parte, con Bilbao, con un sacerdote, empezamos consiguiendo máquinas de coser para enseñar a usarlas a las mujeres indias, donde la mujer está bastante mal vista. Les enseñábamos el oficio y las librábamos de la esclavitud o la prostitución. Hacíamos negocio porque ellas conseguían un oficio.

Cuando se enteró de esto Rotary Internacional, empezó a ser más importante y este año ya van a ser 50.000 máquinas de coser que van a ir a la India. Lo que antes hacíamos con una máquina hoy en día se ha convertido en un proyecto que puede llegar a ser muy grande.

Rotary organiza cada año diversas conferencias sobre multitud de temáticas

P.- Una de las principales actividades de Rotary Zaragoza son los ciclos de conferencias semanales, ¿ya se puede adelantar algo de ellos?

R.- Yo he organizado, congresos, conferencias, a eso no me gana nadie, tengo amigos en todo el mundo de gente que ha venido aquí y que se ha marchado muy contenta de Zaragoza.

Por eso este año las conferencias, que también las va a haber, las voy a transformar en una cosa mixta que será conferencia, excursión, presentación de novedad aragonesa, arqueológica o arquitectónica y jornada de puertas abiertas para atraer gente a Rotary.

P.- Podría decirse que, en la actualidad, ¿uno de los principales objetivos de Rotary es atraer gente nueva?

R.- Cuando voy a Rotary no estoy rodeado de jóvenes, allí somos viejos y hay que traer gente joven a Rotary como sea. El inconveniente es que es una reunión de amigos pero que cuesta dinero porque si hacemos cenas hay que pagarlas, o si vamos de excursión hay que pagar el bus. Pero hay que renovarse o morir, conseguir que el club coja vitalidad y reciba a gente.