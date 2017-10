Tribuna Digital

En un panorama político y social muy convulso como el que estamos atravesando con el llamado “problema catalán”, parece que va a pasar desapercibida la reforma que sus señorías, los diputados y senadores, pretenden llevar a cabo sobre lo que algunos han llamado vulgar y desacertadamente “cadena perpetua”, y que no es ni una cadena ni, mucho menos, perpetua.

En la anterior legislatura se aprobó para unos supuestos extremadamente graves y concretos una medida sancionadora nueva en el Código Penal Español: la Prisión Permanente Revisable (PPR). Nos hemos encontrado con la noticia de que sus señorías quieren modificarla sustancialmente ya que, según algunos diputados y senadores, quiebra el principio de rehabilitación social que deben tener las penas en nuestro ordenamiento jurídico.

Desde la óptica psiquiátrica y forense, única desde la que me siento competente para pronunciarme, creo que la retirada de esa medida es nuevo y serio error, fruto de una demagogia buenista, populista y, sobre todo, desconocedora de la psicopatología humana.

Y digo que es un error, primero, porque el concepto de rehabilitación social no se destruye con esa norma al ser un castigo permanente, pero "revisable". Es decir, si desde mi ignorancia jurídica no he entendido mal, la persona condenada a una PPR aprende de los errores que ha cometido, se da cuenta que necesita un tratamiento rehabilitador sometiéndose a él y se produce una transformación de su voluntad criminal, el penado-recluso puede reinsertarse y, por lo tanto, salir de prisión, ya que su pena privativa de libertad es revisable.

En segundo lugar, creo que también es un error su modificación, porque este tipo de sanciones, incluso algunas mucho más duras, existen en todo el contexto europeo que nos sirve habitualmente de marco de referencia. En la llamada civilización y cultura occidental, la vulgarmente conocida como “Cadena Perpetua” existe, pero claro, aquí, en esta España de contradicciones, ambivalencias, despropósitos y sainetes era impensable que no se planteara la revisión de la medida, sobre todo por llevar la contraria al Gobierno de turno, aunque en sí no sea ni errónea, ni mucho menos anticonstitucional.

El ser humano es un animal y como tal se rige por una serie de principios biológicos comunes para el resto de la zoología. Aprendemos a través de los castigos y premios. Modificamos nuestras conductas por medio de estímulos positivos, pero también con otros negativos. Los seres humanos creamos hábitos (conductas semiautomáticas) en plazos breves de tiempo, y lo hacemos porque hay refuerzos de dichas conductas. Refuerzos positivos, agradables, placenteros; pero también a través de refuerzos, desagradables y displacenteros. Hasta aquí pura y dura biología.

Es importante también tener en cuenta que hay cierto determinismo biológico en nuestros comportamientos y que no todo es aprendido, ni depende del ambiente o entorno en el que hayamos pasado los primeros años de la vida. Por lo tanto, hoy la ciencia médica no tiene ningún pudor en aceptar que hay sujetos cuya “maldad” es inmodificable por medio de recompensas y castigos. Son la excepción, cierto, pero la excepción existe y además hace mucho ruido y crea la famosa alarma social.

Los llamados psicópatas no tienen posibilidad de percibir el sufrimiento ajeno, ya que no ven al otro como lo que es, un ser humano, sino como si fuera una “cosa” que está ahí para ser utilizada. El psicópata procesa la información que llega a su cerebro de forma muy diferente a como lo hace el sujeto no psicópata. Eso lo sabemos (evidencias), no solo lo imaginamos (creencias).

Incluso los estudios neurorradiológicos más modernos y sofisticados (SPECT y TEP) señalan que hay anomalías no solo funcionales, sino también estructurales en el cerebro de los psicópatas. En consecuencia, si no pueden aprender (introyectar) nuevas conductas, habrá que apartarlos de la sociedad para proteger a esta de sus actitudes marcadamente antisociales. Es una mal menor, frente a otro mayor.

Pero esa respuesta legal de prisión permanente que se da ante un criminal incorregible a algunos políticos españoles les parece excesiva, porque siguen “creyendo” aunque las “evidencias” sean las contrarias, que todo el mundo es rehabilitable y que todo el mundo, si quiere, puede cambiar. ¡Grave error desde la perspectiva médico-psiquiátrica!

Luego, un día, cuando aparezcan en los medios esos casos horribles de violadores reincidentes, de criminales sin alma, de asesinos en serie, de maltratadores salvajes, volverán a rasgarse las vestiduras hipócritamente y a guardar silencios testimoniales, cuando tuvieron en su mano la posibilidad de haber evitado una desgracia.

*Médico Psiquiatra y Vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses