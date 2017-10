Educación

17/10/2017

La UZ recibe a más de 200 estudiantes con necesidades específicas bajo el lema "No me etiquetes"

La Universidad de Zaragoza da la bienvenida a sus estudiantes con necesidades específicas, un total de 203 alumnos con discapacidad reconocida. Bajo el lema "No me etiquetes", iniciarán el 24 de octubre una campaña de concienciación para la integración, no sólo de estos alumnos, sino de cualquiera susceptible de sufrir discriminación.

Sofía Campo Pomar