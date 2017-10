La DGA lamenta la actitud "insolidaria" de ZeC al no facilitar los datos necesarios para cobrar el ICA

Política

La DGA ha lamentado la actitud "insolidaria" del gobierno de ZeC al no facilitar los datos necesarios para cobrar el ICA. Asegura que es un impuesto necesario para garantizar el ciclo del agua, "y no solo las depuradoras de nuestros pueblos", y recuerdan que la "presión fiscal" de la capital no será mayor que la del resto de la Comunidad

Olona asegura que desde 2002 Aragón ha invertido en el ICA 365 millones de euros y Zaragoza se ha ahorrado más de 440

Zaragoza.- "Respeto el desacuerdo, pero no entiendo la campaña en contra del Ayuntamiento y la intencionalidad de confundir a la gente con el ICA". Así de rotundo se ha expresado el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, sobre la posición que el Consistorio mantiene respecto al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

Una posición que Olona no ha dudado de calificar como "insolidaria", ya que asegura que este impuesto es ecológico y finalista y está destinado a acciones concretas para conservar "el ciclo del agua", "no sólo para construir o mantener las depuradoras de los municipios". El consejero ha querido resaltar que éste no es un nuevo impuesto, sino que en el resto de la Comunidad, "donde la economía no es tan fuerte como la de Zaragoza", se lleva aplicando desde 2002. "No solo Zaragoza cuenta con depuradora, otras localidades tienen y también se hacen cargo del ICA, no tiene lógica que los zaragozanos no asumamos esto", ha sostenido.

En este sentido, ha señalado que desde 2002 todo Aragón ha invertido en esta tasa 365 millones de euros y que Zaragoza, en cambio, se ha ahorrado más de 440 millones. Para Olona, este impuesto está sujeto a la frase "quien contamina paga", y a la ley de aguas del 95, por la que la Comunidad está obligada a aplicarlo si quiere recibir ayudas estatales y europeas para este fin.

"Igual que el resto de aragoneses hacen que la economía zaragozana crezca usando muchas veces sus servicios, sería muy insolidario que Zaragoza no comenzase ya a hacer lo mismo", ha insistido Olona.

Bonificación 70%

Además, el consejero ha recordado que cada zaragozano hará frente a una cantidad que está rebajada en un 70% de lo que sería en total. "Una rebaja sustancial que dejará las cantidades a pagar en función del uso que cada hogar haga del agua, pero que no superará en mucho a los 50 euros anuales", una cifra "perfectamente asumible", ha dicho Olona, por la mayoría de las familias.

Sin embargo, el consejero ha recordado que hay excepciones y que habrá zaragozanos exentos de hacer frente a este pago, como las familias que estén sujetas al Ingreso Aragonés de Inserción.

Periodicidad de pagos

Otro de los puntos de interés es cuándo los zaragozanos comenzarán a pagar esta tasa. Se utilizan las zonas de lectura de contadores y facturación establecidas por el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene dividida la ciudad en tres zonas. Los periodos de consumo y facturación son trimestrales, y cada mes se factura el agua a una zona

Desde hoy martes 17 se comenzarán a enviar las facturas a los hogares de los zaragozanos de la zona 2, correspondiente a Las Fuentes, San José, Torrero, Venecia, La Paz y Puerto Venecia.

El problema surge cuando se plantea que esta primera factura se corresponde a 2016, un retraso que, según Olona, ha propiciado el Ayuntamiendo "al no facilitar los datos de los ciudadanos en los tiempos acordados". Un hecho que podría hacer que se acumulasen las facturas con las correspondientes a 2017, algo que Olona ha dicho "trataremos de evitar lo máximo posible", aunque no ha querido desmentir que algunos zaragozanos vayan a pagar hasta tres facturas el próximo año para ponerse al día.

"Insisto, queremos evitar hacer pagar a los zaragozanos más de lo necesario por una mala decisión del Gobierno de Zaragoza, que son los culpables de esta situación", ha sentenciado el consejero. Entre las tres zonas de la capital aragonesa, y la industrial, está previsto que se recauden en un primer recibo más de diez millones de euros.

Reacción de Santisteve

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha asistido esta mañana a la puesta en marcha de la depuradora de Utebo. Allí ha manifestado su "más rotunda oposición" a que el Gobierno de Aragón cobre a los vecinos de Zaragoza el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), y ha sostenido que "esta oposición al ICA no es solo del alcalde o del equipo de Gobierno, es un tema de ciudad en el que consumidores, empresarios, sindicatos y vecinos lo están rechazando". En este sentido, también se ha preguntado qué opinan el resto de los Grupos Municipales del Ayuntamiento.

El alcalde también ha hecho referencia a la necesidad de que exista una "verdadera lealtad entre instituciones", de forma que, igual que el Consistorio lo ha hecho con las deudas contraídas con la DGA, el Gobierno de Aragón "pague a la ciudad lo que debe", como los 39 millones pendientes del tranvía o la segunda fase del sellado del vertedero. "Zaragoza cumple con con otras localidades y es solidaria con su entorno cercano. Esa lealtad con la ciudad no la vemos por parte del Gobierno de Aragón". Por último, el alcalde ha concluido que "las cuentas del Instituto Aragonés del Agua siguen sin estar claras".