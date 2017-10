Aragón "no irá a pescar" empresas en Cataluña y descarta que esta situación afecte al proyecto de BonÀrea

Economía

La consejera afirma que la respuesta empresarial "no se está haciendo esperar"

Zaragoza.- El Gobierno de Aragón "no irá a pescar" empresas en Cataluña. Así de contundente se ha mostrado la consejera de Economía, Marta Gastón, al ser preguntada sobre la postura del Ejecutivo ante la salida de entidades de la Comunidad vecina. Una situación que a Gastón "no satisface" y cuya respuesta empresarial "no se está haciendo esperar".

Y "no irá a pescar en río revuelto" porque, a su juicio, "la Administración autonómica está para atender todo proyecto inversor". "Si hay empresas o sedes que están interesadas en trasladar su domicilio fiscal serán atendidos, pero la valoración es que, en ningún caso, ni iríamos a pescar ni nos alegraríamos porque fueran avalanchas de empresas que trasladen solamente su sede fiscal", ha desarrollado.

Asimismo, para la consejera, el trabajo del Gobierno de Aragón debe centrarse en "buscar ubicaciones físicas, de implantación de sedes y de centros de producción o distribución, pero físicas, con inversión y puestos de trabajo añadidos". Por ello, "apostamos y trabajamos por que el factor que acabe decidiendo que la ubicación de la inversión sea otra que Aragón nunca sea la inacción o falta de atención de la Administración autonómica", ha asegurado.

Bonàrea

Del mismo modo, Gastón ha asegurado que el proyecto de BonÀrea en Épila no corre peligro pese a la situación que está viviendo Cataluña. "No creo que le tenga que afectar la decisión. Es un claro ejemplo de que no son decisiones que se toman en cuestión de pocos días. Desde el inicio de la legislatura hemos trabajado meses con esta empresa y esta decisión no tuvo nada que ver con cuanto está sucediendo actualmente en Cataluña", ha insistido la consejera.

Por ello, no tiene dudas de que vaya a afectar "ni en positivo ni en negativo". "Sigue desde luego todo el proyecto que se hizo público en febrero y que está al margen de estas cuestiones", ha afirmado.