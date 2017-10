Zaragoza dará de comer el sábado a 5.000 personas con alimentos en buen estado que iban a ser desechados

Zaragoza

Los alimentos ofrecidos están en buen estado, pero iban a ser desechados

Zaragoza.- La capital aragonesa se convierte en capital mundial contra el despilfarro de alimentos. El 21 de octubre, la plaza del Pilar acogerá un gran comedor en el que se espera que más de 5.000 personas disfruten de alimentos en perfecto estado, pero que iban a ser desechados.

La consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha defendido que la alimentación y la sostenibilidad es una “apuesta municipal” que hay que “impulsar”.

Por su parte, la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, ha apuntado que Zaragoza quiere “posicionarse como un referente estatal en la lucha contra el despilfarro”.

La Federación Aragonesa de la Solidaridad (FAS) ha presentado hoy el evento #ZgzNoTiraComida, que contará con una serie de actividades programadas desde las 11.00 hasta las 17.00 horas contra el despilfarro de alimentos y donde estarán más de 150 voluntarias que recogerán y almacenarán en óptimas condiciones las viandas

Los productos que se ofrecerán provienen de alimentos agrícolas, excedentes del campo que no se han podido vender, además de otros que por su tamaño o defectos de forma no han podido comercializarse en mercados por no ser óptimos. Como ejemplos, la organización ha citado tomates con manchas, fruta madura, acelgas espigadas o legumbre de menor tamaño.

En 2012 las organizaciones de la Alianza Aragonesa contra la pobreza, promovida por la FAS realizaron un evento de denuncia llamado Feeding ZGZ para dar de comer gratis a 1.000 personas con alimentos en buen estado que habían sido desechados. Este evento fue en el campus de la plaza de San Francisco de la Universidad de Zaragoza.

Con motivo de su quinto aniversario, la acción se repetirá a lo grande dando de comer a 5.000 personas y en la plaza del Pilar. Se cocinará y repartirá la comida y habrá animación, música, actuaciones y actividades de sensibilización contra el despilfarro.