El 52% de los niños aragoneses piensan que las tareas de casa son “cosa de mamá”

Sociedad

Zaragoza.- Más de la mitad de los niños aragoneses considera que es “mamá” quien debe encargarse de las tareas domésticas. Y eso, a pesar de que la gran mayoría de los encuestados dice que ambos progenitores trabajan fuera de casa. Aún así, en cuatro de cada diez hogares de la comunidad las tareas domésticas parecen estar repartidas entre padre y madre por igual según desvelan los más pequeños.

Estos datos se desprenden de un estudio de Adecco sobre cómo ven los niños el mercado de trabajo, la actualidad política y cómo creen que será su futuro en materia laboral. Se ha encuestado a 2.000 niños españoles, 150 aragoneses, de entre 4 y 16 años. También han desvelado qué profesiones tendrán más futuro, quiénes serían sus jefes ideales, y si sabrían explicarnos algunos temas de actualidad como el Brexit o quiénes son algunos personajes públicos como Donald Trump o Angela Merkel.

Las profesiones de siempre... ¿o no?

Si sirviese como bola de cristal la pregunta que da título a esta encuesta desde hace 13 años, el panorama laboral no habría cambiado notablemente en más de una década. Futbolistas y policías, ellos, y profesoras y veterinarias, ellas, serían las profesiones más demandadas año tras año en la región. Aunque, como ya apuntábamos el verano pasado, las nuevas tecnologías están dejando su impronta en estas profesiones y la de youtuber ya es la tercera más deseada por los chicos aragoneses.

Viendo el global, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, la mayoría de ellos (25%) querría tener una profesión vinculada a las fuerzas del orden y la seguridad nacional (policías, bomberos, guardias civiles…), al deporte (25%: futbolistas, pilotos de carreras, tenistas, boxeadores), al mundo animal (10,7%: veterinarios, ganaderos…), al mundo de la ingeniería (7,1%: informáticos, ingenieros en general…) y hay otro 7,1% que se decanta por “nuevas profesiones” como youtuber, probador o diseñador de videojuegos, diseñador de robots o probador de viajes de lujo.

Ellas en cambio prefieren profesiones del mundo artístico (17,1%: cantantes, actrices, modelos…), de la educación (14,6%, principalmente profesoras), profesiones vinculadas a los animales (12,2%: veterinarias, granjeras, cuidadoras de animales en el zoo, dueñas de una tienda de animales…), al mundo de la moda y la belleza (12,2%: diseñadoras, esteticistas, incluso peluqueras…) y profesiones vinculadas al mundo de las fuerzas del orden, ya descritas (7,3%).

Este año, la profesión de futbolista para los niños aragoneses recupera el liderazgo como la más deseada (25%), tras años a la cabeza del ranking y solo uno (el pasado) en el que cedió el trono a la de policía, que vuelve a ser segunda (21,4%). A continuación, se sitúa en tercer lugar la opción de aquellos que el día de mañana quieren ser youtubers (7,1%), una profesión que surgió hace pocos años y que ya está en el top 5 de las más queridas por los niños (en la anterior edición de la encuesta ocupaba la décima plaza con apenas un 2% de votos).

En cuarta posición queda la profesión de médico (6,3%) que sube dos peldaños y en quinto la de ingeniero (5,9%) sin especificar la rama y tras ella, la de Ingeniero Informático (3,8%). Veterinarios, arquitectos, bomberos y empresarios completan la lista de las diez profesiones más deseadas.

Ellas, invariablemente, quieren ser profesoras (esta es la tónica de los 13 años de encuesta), así elegido por el 12,2% de las encuestadas en Aragón. A continuación quieren ser veterinarias (9,8%; sube una posición); diseñadoras (7,3%, también avanza un puesto); actrices (6,6%) – siempre presente en el ranking-; y cantantes (regresa al top 10 con un 6,3% de votos femeninos).

Otras profesiones que atraen a las niñas aragonesas son las de policía, nadadora, doctora, peluquera y periodista (que también regresa al ranking de las diez primeras).

Además de estas profesiones, hay otras que harían las delicias de los más jóvenes de la casa: ser espía, trabajar en el área de la policía científica como criminólogos o CSI, ser inventores, blogueros, buscadores de tesoros, criadores de rapaces, skaters o tatuadores. También hay un niño de 4 años que quiere ser pizzero para poder “llevar pizzas en mi moto” o una joven de 13 años que el día de mañana quiere ser feliz. Más concreta es una chica de 10 años que quiere ser “criadora de rapaces y granjera”.

En lo que sí están de acuerdo niños y niñas aragoneses es en lo que no quieren ser el día de mañana. Un año más, ambos sexos afirman que no quieren ser políticos (19,5% ellas; 17,9% ellos), seguido de los que no quieren ser barrenderos (19,5% las niñas; 15,2% los niños).

En la tercera plaza ya hay diferencias pues ellas no quieren ser “cualquier otra cosa que la profesión elegida para dedicarse a ella” (9,8%), ni médicos (7,9%) o dentistas (5,9%) mientras que ellos descartan dedicarse a la medicina (14,3%), a otra profesión que no sea la que les gustaría (10,7%) o a ser camarero (8,3%).

Puede parecer sorprendente encontrar algunas dedicaciones tanto en el ranking de las que sí les gustaría a los jóvenes como entre las que no (médicos, bomberos, profesores, también policías o deportistas para las niñas han aparecido entre las respuestas), pero los peligros o características intrínsecos a cada profesión o el papel que estas profesiones representan para los niños puede provocar el mismo atractivo para unos como rechazo para otros.

Otras profesiones a las que no les gustaría dedicarse los jóvenes aragoneses son forenses, limpiadores de casas, alcaldes, ladrones o friegaplatos.

Las tareas de casa, para mamá

Este año, desde Adecco se ha querido preguntar a los más pequeños quién es la persona que se encarga de las responsabilidades en el hogar de manera habitual. Y la mayoría de los encuestados en la autonomía aragonesa (el 52,2%) reconoce que las tareas de casa siguen siendo principalmente responsabilidad de mamá. Y esto es así a pesar de que ambos progenitores están trabajando prácticamente en igual proporción.

En un 43,5% de los hogares aragoneses parece que sí ha calado la idea de las responsabilidades domésticas compartidas y los peques afirman que en casa trabajan por igual padre y madre. Solo un 2,9% de los encuestados declara que sea papá quien se ocupa mayoritariamente de las labores domésticas y el resto de los consultados habla de otros familiares como abuelos o tíos.

Pero conciliar no solo hace referencia a las labores domésticas. También tiene que ver con la jornada de trabajo y su duración. Preguntados por la opción de disfrutar de una jornada continua o más acorde al modelo europeo o tener una jornada partida y salir a partir de las 18:00 horas, los chicos y chicas aragoneses parecen tenerlo claro.

Así, un 62,3% de los jóvenes de la región querría tener una jornada partida el día de mañana y continuar con el horario laboral predominante en el mercado español. Pero otro 29% preferiría tener una jornada continua que implique madrugar un poco más pero “poder marcharse a comer a casa”.

Otro 7,2% no sabe aún qué opción es mejor porque depende del trabajo que tengan que hacer o de las horas que abarque la jornada continua y hay quien cree que lo mejor sería ni una cosa ni la otra: “preferiría no trabajar”.

Deportistas y cantantes, los mejores jefes

Que la figura del jefe es importante para los trabajadores es algo que todos tenemos muy claro. Los niños también. Es por ello que, preguntados por qué persona les gustaría que fuese su jefe el día de mañana, referentes populares llegan a su mente. Aunque, de nuevo, chicas y chicos difieren –y bastante- en sus preferencias.

Para ellos, un deportista famoso sería su jefe ideal, así lo manifiesta el 42,9%, seguido de alguna figura del mundo de la música (10,7%) o del cine (7,1%). Influencers (6,3%) y empresarios (3,6%) completan su ranking.

Para ellas, una figura del mundo de la música sería su jefe perfecto, así lo explica el 39% de las aragonesas; seguido por una persona procedente del mundo de la interpretación (22%), algún deportista de élite (9,8%), un profesional de la rama a la que quieran dedicarse (7,3%) –desde científicos a periodistas- o un personaje de dibujos animados (3,4%).

Entre los niños aragoneses, el futbolista argentino Leo Messi sería su jefe ideal, así elegido por el 11,5% de los encuestados. A continuación, los niños preferirían ser sus propios jefes (10,6%), estar a las órdenes del delantero portugués Cristiano Ronaldo (7,8%), de las del jugador argentino de la Juventus, Dybala (7,7%) o a las del youtuber conocido como El Rubius (5,1%).

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane; el cantante Enrique Iglesias; el tenista 10 veces campeón de Roland Garros, Rafa Nadal; el empresario Amancio Ortega y el futbolista Sergio Ramos, completan los primeros puestos de los jefes más votados por los chicos en Aragón.

Para las niñas aragonesas, la cantante colombiana Shakira sería su mejor opción (9,4%); seguida de cerca por la idea de que ellas quieren ser sus propias jefas (8,2%). A continuación, aparece la cantante Ariana Grande (7,7%) y los artistas españoles Rosario Flores (6,8%) y David Bisbal (6,4%).

Otros posibles jefes para ellas serían la actriz Emma Watson, alguna de las integrantes del trío musical Sweet California, el delantero Cristiano Ronaldo, Malú y Selena Gómez.

Mención especial merecen los influencers en esta categoría por el peso que han alcanzado en pocos años y que pone en valor la importancia que las redes sociales tienen en los jóvenes y cómo éstas son una ventana muy importante fuera del círculo tradicional de los medios de comunicación “de siempre”.

Así, para el 6,3% de los niños aragoneses y para el 2,9% de las niñas, su jefe ideal sería uno de esos influencers. Además de El Rubius, que se cuela en los primeros puestos del ranking masculino, han aparecido otros famosos youtubers como Veggetta777, Danirep, Willyrex o Mónica Tinmu; o blogueras de moda como Dulceida y Paula Gonu.