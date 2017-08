PAR Zaragoza reclama la restauración de la estatua del "Royo del Rabal"

Zaragoza

La estatua está situada en el Parque del Royo del Rabal en el barrio de La Jota

Zaragoza.- La estatua sita en el Parque del Royo del Rabal en el barrio de La Jota, dedicada al insigne jotero del siglo XIX Pedro Nadal y Auré (más conocido como "El Royo del Rabal") y realizada por el escultor zaragozano Carlos Ochoa, ofrece, según PAR Zaragoza, un "lamentable aspecto". Dicha escultura, que fue instalada en 1986 en el parque del mismo nombre, ha sido víctima de numerosos daños y actos vandálicos, hasta el punto "que su estado es verdaderamente deplorable".

Desde PAR Zaragoza, aseguran, ya solicitaron el pasado mes de enero su restauración al Ayuntamiento de Zaragoza. En marzo, el Consistorio contestó a PAR Zaragoza, indican, reconociendo el deterioro de la escultura, "pero posponiendo sine die su restauración al carecer de técnico restaurador el Servicio de Cultura del consistorio, y escudándose igualmente en las limitaciones económicas y materiales existentes".

Asimismo, prosiguen, se anunciaba un plan de evaluación del estado de conservación de todas las esculturas de la vía pública, al objeto de proceder a determinadas actuaciones, que de haberse llevado a cabo, desde luego no han tenido éxito. "Es notorio el mal estado de muchas obras escultóricas de la ciudad que durante años no han sido objeto de limpiezas o, en su caso, restauraciones, y que en cambio sí que han sido objeto de vandalismo, pintadas, etc.", alegan.

En palabras del Presidente de PAR Zaragoza, Sergio Larraga, "supone una falta de sensibilidad absoluta hacia nuestras raíces culturales, y más concretamente al sector del folklore aragonés en la persona del insigne jotero".