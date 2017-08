Los errores se pagan (2-1)

Deportes

Los maños no estaban solventes en las áreas. Foto: web Real Zaragoza

Zaragoza.- Quinto partido de pretemporada del Real Zaragoza, tercera derrota. El conjunto aragonés caía víctima de sus errores defensivos, otra vez, ante un Nástic que propuso mucho menos, tuvo menos ocasiones, pero aun así fue mucho más efectivo en área rival. De nuevo la zaga blanquilla volvía a sembrar inmensas dudas sobre su funcionamiento, especialmente la pareja de centrales, en un 2-1 final bastante doloroso más por las formas que por el fondo.

Natxo González apostaba de inicio por un once que bien podría ser el del estreno en Liga en Tenerife. Ratón en portería; Benito, Grippo, Valentín y Ángel en la zaga; Zapater, Eguaras (ganándole la partida a Ros) y Buff en la medular, con Pombo y Papu hacia las bandas, dejando en punta a Borja. Mientras, Gaizka Toquero quedaba resguardado de la tormenta en el banquillo, arrancando el choque en medio de un tremendo aguacero.

Lo cierto es que el Real Zaragoza mandaba al son y compás que marcaba Eguaras, dueño y señor del centro del campo. Por delante, era Pombo el más activo para conectar y colaborar en la confección con el ex del Mirandés y entre ambos estuvieron cerca de cocinar un mano a mano que salvó in extremis la zaga local. Mientras, Buff y Papu trataban de aparecer, pero lo hacían con cuentagotas y no con la asiduidad que le interesa a los maños.

Aun así, Borja rozaba el gol en dos ocasiones. Primero tras no llegar por milímetros con la cabeza a un centro-chut en una jugada nacida en la zurda con Pombo y poco después con un duro disparo desde la frontal despejado por Dimitrievski con ciertos apuros. Dominaban los aragoneses, estando también intensos en la presión tras pérdida, pero los problemas volvieron a aparecer, y penalizar, en una situación repetida en más de una ocasión en pretemporada.

El Nástic lanzaba una contra con velocidad, partiendo desde el centro a banda derecha y, desde allí, encontrando con un pase raso a Maikel Mesa en el segundo palo. El gol de los catalanes suponía un jarro de agua fría para los de Natxo González, que se marchaban camino de los vestuarios perdiendo por la mínima. Probaría Zapater de falta, pero se toparía con el portero tarraconense. Justo o injusto, pero real la derrota.

Segunda parte

No pudo comenzar mejor la segunda mitad para el Real Zaragoza. En el primer acercamiento, Pombo realizaba una notable maniobra dentro del área siendo derribado. Penalti, más o menos claro, y Borja que se estrenaba con la camiseta zaragocista desde los once metros. El gol sentó tremendamente bien al conjunto aragonés, que estuvo a punto de hacer el segundo tras una preciosa jugada trenzada entre Borja y Buff para que Papu la estrellara en el palo.

Pero todo lo bien que se estaba haciendo arriba se caía atrás como castillo de naipes. En el segundo acercamiento del Nástic de todo el partido, segundo gol. Centro desde la parte derecha del ataque catalán y de nuevo Maikel Mesa, completamente libre de marca, cabeceaba con total tranquilidad a las mallas ante la pasividad de los centrales.

Dio un paso adelante el Real Zaragoza, a la par que los locales atrás para buscar velocidad a la contra. Y los cambios llegaban con el debut de Toquero y las entradas de Febas y Alain en detrimento de Borja, Eguaras y Pombo. Febas, mediocentro. Tuvo el empate precisamente el extremo tras un centro-chut con la zurda que se marchaba rozando el poste derecho de la portería.

Poco le duró a Febas la posición de mediocentro, ya que entraban en el 76 Guti y Ros para dar descanso a Zapater y Buff, y poco después terminaría el carrusel con el debut de Marcén y Leto. Cambios que terminaron de romper el ritmo y de descomponer al equipo, sobre todo cuando el colegiado enseñaba la roja a Leto.

Hasta el final, constantes faltas, encontronazos y la sensación de que el Real Zaragoza perdía un partido que, a los puntos como en boxeo, probablemente nunca lo hubiera perdido. El 2-1 vuelve a sembrar las dudas, eso sí en defensa, ya que apenas dos acercamientos en los locales sirvieron para que se llevaran el triunfo en el penúltimo test de pretemporada de los de Natxo González.