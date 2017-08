Los vecinos de la calle Gil Morlanes denuncian su degradación tras 50 años sin obras

Zaragoza

Un vecino en silla de ruedas no puede acceder solo al portal de su casa

Zaragoza.- Los vecinos de la calle Gil Morlanes, en el barrio San José, aseguran "no saber qué hacer ni qué decir" para que el Ayuntamiento de Zaragoza escuche las reivindicaciones sobre el estado de "degradación" de la calle después de 50 años sin intervenciones. La concejal del Partido Popular María Navarro ha acudido hasta la calle para apoyar a los vecinos y hacer oír sus peticiones. Allí ha anunciado que van a presentar una moción de urgencia para que se acometan los arreglos.

Los vecinos de la calle denuncian el mal estado de las aceras porque, además de medir "menos de un metro de ancho", están con agujeros y tienen desniveles. Algo que, según la vecina Aurora Lacosta, ha provocado varias caídas de personas mayores que se han roto la cadera.

El estado de las aceras tiene consecuencias para un vecino que está en silla de ruedas porque asegura que no puede ir solo por la calle en la que vive. Aunque las aceras tienen bajadas para las sillas, estas están en mal estado y con agujeros. Además, el bordillo de su portal no tiene bajada y como las aceras son pequeñas, no puede ir hasta su portal por ellas.

Los que viven en la calle aseguran que las ratas son un vecino más de la zona. Estas salen de un gran agujero presente en el asfalto y de un solar que está sin edificar y abandonado. "Han tenido que desinfectar varias veces pero sigue habiendo", ha declarado Lacosta.

Además de estos imperfectos, Navarro también ha denunciado que no hay contenedores de basura y que hay un poste de luz de madera provisional "que lleva más de año y medio sin cambiarse". Por todos estos motivos, la concejal le ha pedido a Zaragoza en Común que "se deje de tanto titular" y que ejecute el Presupuesto porque, ha asegurado, "hay partida de sobra para arreglar esta calle".

A finales de marzo, los vecinos entregaron al alcalde de la ciudad un escrito con 50 firmas para que se actuase sobre las zonas degradadas. Sobre este tema, un vecino ha pedido la presencia del consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, porque "está esperando una respuesta".