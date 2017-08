Interpeñas tendrá su propio festival de los 90 con Snap!, Chimo Bayo, Locomía y Paco Pil

Zaragoza

Desde la organización recomiendan soñar, recordar y sobre todo emocionarse con los temas que marcaron un momento

Zaragoza.- Los ritmos musicales de los 90 llegan a Zaragoza de la mano de SNAP!, Vengaboys, Chimo Bayo, Locomía, Whigfield, Viceversa, Ku Minerva y Paco Pil. Todos los artistas se subirán a los escenarios del Pabellón Interpeñas Zaragoza - Espacio Z Valdespartera el próximo jueves, 12 de Octubre.

Éxitos de los 90 concentrados en una sola noche. Temas como "Cult of Snap!", "Rhythm is Dancer", "The Power" (SNAP!); "Up & Down" (Vengaboys); "Así me gusta a mí", "Bombas" (Chimo Bayo); "Rumba, Samba, Mambo" (Locomía); el archiconocido "Saturday Night" (Whigfield); "Tu piel morena -ella (Viceversa); "Estoy llorando por ti", "Lucharé por nuestro amor" (KU Minerva); "Viva la fiesta", "Johnny Techno Ska" (Paco Pil), entre otros, sonarán en la carpa principal.

Las entradas, a 18 euros hasta el 15 de septiembre y a 25 euros a partir del 16 de septiembre pueden adquirirse anticipadas a través de www.entradasseguras.com desde el sábado, 5 de agosto. Y durante el mes de septiembre, en la sede de la Federación Interpeñas de Zaragoza sita en la calle Florentino Ballesteros, 25 -barrio Las Fuentes.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 22.00 horas.