La remunicipalización de la limpieza viaria marca el último pleno del Ayuntamiento de Huesca antes de las Fiestas

Huesca

Este ha sido el último pleno municipal antes de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca

Huesca.- El pleno del Ayuntamiento de Huesca que se ha celebrado esta tarde, a una semana del comienzo de las Fiestas de San Lorenzo, ha estado marcado una vez más por la polémica remunicipalización de la limpieza viaria. La aprobación de un suplemento de crédito de 104.000 euros, de los que 54.000 se destinarán al pago del IVA por la compra de maquinaria de limpieza a la empresa FCC, ha vuelto a generar un cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno y la oposición. Ha sido, por lo demás, una sesión breve de solo 35 minutos en la que este ha sido el único punto que ha despertado debate.

El portavoz de Ciudadanos, José Luis Cadena, ha argumentado que su voto era desfavorable porque "no queremos ser cómplices de una acción no del todo justificada", en referencia a las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) y de la Abogacía del Estado que invalidan la remunicipalización de la limpieza viaria. En esta línea, la concejala popular Antonia Alcalá se ha referido a que ese pago del IVA es fruto de una "gestión caótica. Menos mal que lo habían estudiado para no dejar cabos sueltos. No compartimos que se haya rescindido el contrato con FCC sin que exista una alternativa legal".

El concejal de Hacienda, José María Romance, ha replicado que se trata de "un contrato que también han firmado ustedes y nosotros estamos cumpliendo esas condiciones. Es un cuadro de amortización que se suplementa para pagar el IVA". Respecto a la colocación de toldos en la nueva ubicación de los puestos de venta ambulante de la Avenida Monegros durante las Fiestas, cuestionada por el PP, ha recordado que "al anterior equipo de gobierno le costó 23.000 euros y a nosotros, 14.000".

El expediente de suplemento de crédito 4/2017, por valor de 104.514, 88 euros, se ha sacado adelante con los votos a favor de PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede y en contra de Partido Popular y Ciudadanos. Se destinan 12.457 euros a trabajos de mejora en la Ermita de San Jorge, 5.000 para publicidad del programa "Huesca Leyenda Viva" y 19.000 para personal de admisión durante San Lorenzo, a lo que obliga el nuevo decreto de espectáculos.

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz popular, Gerardo Oliván, y el concejal de Cambiar Huesca Luis Arduña han protagonizado el otro momento tenso de la tarde. El motivo, la alusión de Oliván a la sentencia del Tacpa que anula el lote 2 del suministro de baja tensión eléctrica y por el que ha señalado a Arduña como responsable, quien ha recordado que "la mesa de contratación adoptó la decisión por unanimidad de todos sus miembros, incluida la popular Gemma Allué". También a preguntas del PP, la concejala de Seguridad Ciudadana, Teresa Sas, ha garantizado el buen funcionamiento del servicio voluntario de Protección Civil durante las Fiestas.

El Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Ciudadanos para solicitar al Gobierno de Aragón el inicio de expediente de declaración como Bien de Interés Cultural del monumento a Las Pajaritas del Parque Miguel Servet. Tambien, la concesión de la Parrilla de Oro de las Fiestas de San Lorenzo a los Danzantes, y se han establecido como días festivos en la ciudad en el próximo calendario escolar el 22 de enero y el 15 de febrero de 2018.