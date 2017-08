El PP califica de "sondeo electoral" el barómetro de opinión que quiere elaborar ZeC sobre servicios públicos

Zaragoza

Contín exige que ZeC se pague sus sondeos electorales además... El PSOE solo respaldará una encuesta si se orienta a conocer la calidad de los servicios públicos municipales

Zaragoza.- El Área de Servicios Públicos ha celebrado una reunión en la que han participado todos los grupos políticos. Un encuentro en el que han presentado un documento llamado "Barómetro municipal de opinión pública". El Partido Popular considera que se trata de un "sondeo electoral" y una "operación política de Zaragoza en Común escondida detrás de buenas intenciones, pero que no tiene interés alguno para los ciudadanos". El coste rondaría los 15.000 euros.

Y es que el concejal del PP Sebastián Contín ha criticado que esta encuesta que se quiere plantear a los ciudadanos "tiene carencias sobre políticas de vivienda, seguridad ciudadana, cultura, mercados de la ciudad o zonas peatonales". De hecho, ha agregado el edil, "casualmente los proyectos sobre los que preguntan en este cuestionario son todos de ZeC".

En concreto, el barómetro sólo pide la opinión de la ciudadanía sobre los proyectos de recogida selectiva de basura orgánica, municipalización de servicios, carriles bici y no apertura de más centros comerciales. "Esto lo dice todo sobre el interés real de las encuestas", ha manifestado Contín, para quien no tienen "ningún valor" si no se pregunta sobre aspectos "tan importantes" como si quieren o no una línea 2 del tranvía, si quieren más carriles bici o planes especiales para evitar la quema de contenedores, para mejorar las baldosas o el asfalto, ha indicado el edil.

El PP, tal y como ha subrayado Contín, "no va a apoyar ningún sondeo electoral pagado por los ciudadanos sobre su intención de voto". Tanto es así, ha dicho el concejal, que si ZeC quiere saber la adscripción política de los ciudadanos, "que se la paguen ellos". El concejal ha subrayado que incluso se pregunta abiertamente por la valoración al alcalde Pedro Santisteve, a su equipo de gobierno, y también por la intención de voto en las próximas elecciones, el posicionamiento político del entrevistado o el voto de los anteriores comicios.

Además, los populares consideran que, de llevarse a cabo finalmente este "falso barómetro", Zaragoza en Común debería "como mínimo" sacarlo a exposición pública de forma que pueda concursar cualquier empresa del sector "que pudiese mejorar el cuestionario". Este barómetro tiene un coste de unos 15.000 euros.

Ante las críticas de los grupos, tal y como ha explicado Contín, ZeC ha decidido abrir de nuevo la posibilidad de aportar ideas durante este mes y principios de septiembre "para después hablar con el Colegio profesional que ha elaborado el primer documento (por 3.000 euros) y ver qué pasos se siguen".