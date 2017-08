Los yacimientos de dinosaurios de El Castellar protagonizan dos publicaciones internacionales sobre patrimonio geológico

Teruel

La huella de la mano de un saurópodo del yacimiento El Pozo puede visitarse en el tour

Teruel.- Las actuaciones de promoción del territorio a través de la conservación e investigación de los recursos paleontológicos turolenses han sido objeto de dos artículos publicados en el último número de la revista internacional Geoheritage, editada por The European Association for Conservation of the Geological Heritage.



El modelo presentado en las publicaciones se centra en los yacimientos de dinosaurios de El Castellar. De hecho, las actividades paleontológicas que se han llevado a cabo en el término municipal por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis desde el año 2002 han permitido documentar 61 yacimientos de dinosaurios, tanto de huesos como de huellas, situados en cinco formaciones geológicas distintas, que abarcan el intervalo comprendido entre el Kimmeridgiense (Jurásico Superior) y el Aptiense (Cretácico Inferior).

La gran diversidad de fósiles encontrados ha favorecido la realización de una serie de proyectos museográficos ya ejecutados, entre los que destacan la ruta denominada "DINOpaseo por El Castellar", la ruta del Jurásico marino de la Vía Ferrata y la habilitación para la visita del yacimiento de icnitas de dinosaurios denominado El Castellar. De este modo, los visitantes y los participantes en cursos de verano o en eventos puntuales como el Día Internacional de los Museos o la Geolodía, pueden conocer las características paleontológicas de la zona en los propios ambientes naturales en los que se han descifrado.

Estas iniciativas representan un ejemplo de aplicación de la investigación paleontológica al desarrollo territorial y sirven de complemento, en el ámbito rural, a la oferta expositiva de Dinópolis.