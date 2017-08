Lanzarote asoma la cabeza, pero sigue al margen del grupo

Javier Barreiro

Helena D’Algy. Una española es la actriz más longeva de la historia

He buscado y no he visto por ningún sitio el dato de que Helena D’Algy haya fallecido. Vivía en 2012, con 106 años, por lo que, nacida en junio de 1906, "el año de la boda del rey", ahora tendría 111 años. Sería, creo, no sólo el récord entre actrices, sino entre cualquier tipo de artista.