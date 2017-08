Los "zascas" de la propietaria de una pensión de Zaragoza a sus huéspedes "quejicas" incendian la red

Sociedad

La propietaria de la pensión zaragozana La Ferroviaria lleva tiempo defendiéndose de las críticas recibidas por sus ex huéspedes en TripAdvisor o Booking mediante ingeniosos comentarios. Los "zascas", repletos de ironía, como el "cutre, tú" o el "si quieres silencio y paz, ve al convento de las Carmelitas", están convirtiéndose en fenómeno viral.

Myla Aguirre muestra lo que denomina su "habitáculo", donde contesta a las críticas de los huéspedes quejicas

Zaragoza.- La pensión más antigua de Zaragoza, La Ferroviaria, que lleva más de 80 años acogiendo huéspedes, puede sumar un capítulo más a su extenso anecdotario. Esta vez, uno muy, pero que muy mediático, porque las ingeniosas respuestas de su propietaria, Myla Aguirre, a las críticas de sus clientes están incendiando las redes sociales.

Si a alguno de estos huéspedes se le ocurre dejar una queja en las plataformas de reservas online, donde La Ferroviaria tiene cuenta activa, Myla también se verá inspirada para debatir, contraargumentar y lo que haga falta. Algunos de estos casos se han viralizado en los últimos días por Internet, siendo TripAdvisor o Booking el escenario de la batalla. Y el "cutre, tú" o el "si no quieres estar solito, te traemos a Barrio Sésamo" se han convertido en un auténtico fenómeno online.

"Las paredes son de papel" decía uno de ellos, a lo que Myla le recomendó marcharse al Convento de las Carmelitas Descalzas para encontrar esa paz y tranquilidad buscada. Todo ello bajo el arte de la ironía, claramente: "Si me pides una habitación exterior, y esta pensión está situada en casi pleno centro de la ciudad, ¿cómo vas a tener silencio?", cuenta Myla. Quejas hay de todo tipo: antigüedad de la fachada, tamaño de las duchas, que no haya ascensores, o que no se pueda subir a "ligues" sin registro previo a la habitación. "Si quieres subir a alguien, regístralo como huésped adicional y listo…la seguridad tiene que prevalecer ante todo y aquí somos serios", zanja.

La propietaria siente rabia, pues ella tan solo responde a las críticas "como le sale de dentro", porque moralmente "duelen", como aquella persona que calificó a la pensión de cutre: "Esto es una pensión, no el Ritz. Sabes a lo que vienes, mas aún si has pagado 20 euros", remarca tajante.

Myla se define como una persona totalmente alejada de la tecnología o las redes sociales, exceptuando aquellas que afecten a su negocio, como es el caso de los gestores de reserva. "Es el escaparate de mi negocio y, lógicamente, voy a defenderme, porque puede ser muy dañino", subraya.

Una buena parte de estas reclamaciones están focalizadas en lo que hay o deja de haber en las habitaciones. Algo que Myla no comparte en absoluto, pues "en la web informo hasta de los metros cuadrados de cada habitación y saben desde el primer momento de qué van a disponer". Según ella, la hipocresía de la gente le ha decepcionado. También las ganas de montar polémica, el extremo "aburrimiento" de los que se suben al carro del espectáculo que se está montando o la poca valentía de criticar a través de un avatar online y no "bajar a la recepción y contarme qué es lo que le parece mal".

A pesar del revuelo, Myla está satisfecha con su servicio. Tiene la conciencia muy tranquila, porque durante los 30 años que lleva pilotando La Ferroviaria, ha llegado a mantener relaciones muy estrechas con clientes. Sin ir más lejos, durante las últimas horas, ha recibido cientos de correos electrónicos de antiguos huéspedes con muestras de cariño y ánimo. "Así ha sido siempre y así lo será", manifiesta, porque para Myla y sus trabajadores, los clientes son lo más importante y tratan de atenderles de la mejor manera posible. "Aunque las redes dejen por escrito lo que a unos pocos les parece mal, incluso mintiendo, porque ni han pasado por aquí, La Ferroviaria y Myla seguirán aquí", concluye.