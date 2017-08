Aragón se aferra a la posible autorización de la juez como último recurso para el retorno de los 44 bienes

Cultura

Zaragoza.- A pesar de que la Generalitat incumplió este lunes la sentencia de la juez que obligaba a la devolución de los 44 bienes al Monasterio de Sijena, el Gobierno de Aragón cree que no está todo perdido. Todavía existe la posibilidad de que la juez del Juzgado número 1 de Huesca, de guardia hasta el viernes, autorice a los técnicos del Gobierno de Aragón a entrar al Museo de Lérida, acompañados por la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional, para incautar judicialmente las piezas.

Una opción que se solicitó el pasado 26 de julio y a la que el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, se aferra porque "todavía no se ha recibido una negativa". Por si esto ocurriera, el dispositivo que ya estaba preparado "sigue listo", de tal manera que si la juez decide que agosto sea hábil, el Gobierno de Aragón "estará a disposición de ir ese mismo día al Museo de Lérida".

Escuín ha confirmado que no están manteniendo ningún tipo de comunicación directamente con la Generalitat porque "el tiempo de las negociaciones ya terminó" y ahora "todo está en manos de la juez". Por este motivo, no entiende el hecho de que el consejero de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, diga ahora que "por su voluntad" no volverán los bienes, porque se trata "de un dictamen judicial".

Conflicto abierto entre Aragón y Cataluña

El litigio de los bienes está enfrentando a dos comunidades vecinas con intereses comunes, como industriales o culturales, algo que ya lamentó en su momento la consejera de Cultura de Aragón, Mayte Pérez.

"Nosotros tendemos puentes, entendemos que somos vecinos y que Aragón tiene muchas vías de comunicación con Cataluña", ha destacado Escuín, que espera que la comunidad vecina "sea consciente de esto" porque "con sus palabras están generando mucho desconcierto negativo para sus vecinos y los nuestros".