La Generalitat desafía a la Justicia y no devuelve los 44 bienes al Monasterio de Sijena

Cultura

El Gobierno catalán no ha devuelto los 44 bienes al Monasterio de Sijena, desafiando así a la juez que había marcado este lunes, 31 de julio, como fecha límite para la entrega. Una delegación del Gobierno de Aragón ha estado durante todo el día en Sijena, pero las piezas no han sido trasladadas desde el Museo de Lérida. La Generalitat cree que "no corresponde" devolver los bienes.

El Monasterio de Sijena tendrá que esperar, como mínimo, hasta septiembre para disfrutar de los bienes

Zaragoza.- El Gobierno de Aragón ha utilizado todos los recursos que estaban a su alcance para intentar que la Generalitat devolviera los 44 bienes que tiene retenidos en el Museo de Lérida al Monasterio de Sijena, pero ni las sentencias de la juez de Huesca a favor de Aragón han servido para que las piezas regresen a su lugar de procedencia.

Un total de 20 personas, entre los que ha habido técnicos de los museos de Huesca y Zaragoza, del Gobierno de Aragón, restauradores y conservadores, han estado desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche esperando la llegada de unos bienes que no han salido en ningún momento del Museo de Lérida.

La Generalitat de Cataluña llevaba tiempo avisándolo, incluso cuando salió la sentencia que marcó el 31 de julio como fecha límite para que las piezas regresaran: no iban a devolver los bienes "porque no corresponde", según argumentaron fuentes de la Generalitat. "Seguimos con los mismos argumentos porque no hay sentencia firme y porque la Ley de Patrimonio catalana nos ampara", han explicado este mismo lunes desde el Gobierno catalán. Además, también se han escudado en una resolución firmada por el antiguo consejero de Cultura, Santi Vila, por la que no se podían disgregar los bienes.

Ante la negativa de la Generalitat, el Gobierno de Aragón pidió una autorización a la juez de Huesca que permitiera a sus técnicos entrar al Museo de Lérida, acompañados por la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional, para incautar judicialmente los bienes. En primer lugar, el Ejecutivo autonómico solicitó esta entrada para el mismo lunes 31 de julio, pero la juez indicó que debía transcurrir ese día que era el marcado como fecha límite. Ante esta contestación, el Gobierno de Aragón pidió la misma autorización para el 1 de agosto, pero no obtuvo respuesta de la juez.

Preguntados sobre la posibilidad de que la juez otorgara la autorización al Gobierno de Aragón, fuentes de la Generalitat aseguraron que "no contemplaban esa opción". Esta total desobediencia de los catalanes a las sentencias judiciales puede tener sus consecuencias, tal y como explicó en su momento el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, porque puede haber acusación por apropiación indebida y desobediencia a la Justicia.

Como último recurso, el mismo lunes, el Gobierno de Aragón solicitó a la juez que declarara agosto como mes hábil para cualquier actuación y ejecución que permita una rápida solución si la Generalitat incumple con el plazo de devolución de las 44 piezas. Esto se debe a que este litigio que lleva abierto más de 20 años, puede quedar paralizado hasta el mes de septiembre por agosto es un mes inhábil en los Juzgados.

La Generalitat siguió insistiendo a la juez

Después de incumplir el plazo del 25 de julio como límite para informar al Gobierno de Aragón sobre el plan de retorno de las piezas, la Generalitat aseguró en un escrito a la juez que no podía devolver los bienes porque estos se encontraban en el Museo de Lérida y no eran de su propiedad.

La juez le respondió en una providencia que ese recurso ya había sido desestimado en enero y le pidió que explicara dónde estaban exactamente los bienes, a lo que Cataluña respondió que estaban "donde siempre", en el Museo de Lérida.

La Plataforma Sijena Sí, "decepcionada e indignada"

La Plataforma Sijena Sí ha mandado un comunicado para manifestar su "enorme decepción, su indignación y su exigencia de que la Policía Judicial sea enviada de inmediato al Museo de Lérida para rescatar los bienes". El coordinador de la plataforma, Juan Yzuel, ha asegurado estar "decepcionado" con la Generalitat de Cataluña porque su actitud "enfrenta a dos pueblos hermanos". Además, también están "indignados" ante la "flagrante desobediencia" a la autoridad judicial por parte de la Generalitat.

Por todo ello, exigen el inmediato envío de la Policía Judicial para que las obras expoliadas vuelvan a Sijena. "Exigimos que esta actuación, avalada recientemente tanto por el Ministro de Justicia como por la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón, no se retrase ni un solo día más", ha concluido Yzuel.