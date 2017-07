Se busca competencia para Ratón

Deportes

El club fichará un acompañante para el gallego

Zaragoza.- Parecía la portería una de las posiciones que antes iba a reforzar el Real Zaragoza, con el affaire con Alberto de principios de verano, pero ha acabado convirtiéndose en una de las últimas. La caída de la primera opción, que jugará esta temporada en el Rayo Vallecano, ha paralizado una posición necesaria de reforzar cuantitativa y cualitativamente.

La dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui busca en el mercado un portero que no venga de estar inactivo. Es decir, no se quiere un arquero que llegue en las condiciones que llegó Xabi Irureta, inédito en los últimos años, sino alguien capaz de competir con Álvaro Ratón desde el primer día por la titularidad. Algo que a día de hoy no se tiene en la plantilla.

Porque con Irureta no se cuenta ni se tienen ofertas en firme encima de la mesa, confiando el Real Zaragoza en que se produzca un último baile de porterías en Segunda que pueda permitir colocarle en una escuadra de la categoría de plata. Mientras, Alcolea también saldrá y lo hará de manera inminente, con el Toledo como destino definitivo tras quedar muy contentos con su rendimiento la pasada campaña.

Quedan por tanto como porteros útiles para Natxo González Álvaro Ratón, en quien confía como así expresó públicamente hace tan solo unos días, y el joven Sergio García, incorporado para el Deportivo Aragón pero que a día de hoy es el segundo de a bordo en el primer equipo.

Lo único que ha expresado al respecto el técnico vitoriano en las últimas horas es que el reto es "como en cualquier otra posición, traer el mejor portero que se pueda", es decir, "un portero lo más competitivo posible en función de un tema económico y deportivo".