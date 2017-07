Natxo González: "No hemos sido un equipo fiable"

Deportes

El técnico del Real Zaragoza, Natxo González, ha restado importancia a la derrota del equipo en Anduva. El vasco ha admitido que se trata de un "estancamiento" propio de la tercera semana de pretemporada, pero insiste en la importancia de consolidarse como equipo y de ganar en fiabilidad. "No hemos tenido control y madurez", ha afirmado.

Zaragoza.- "La experiencia me dice que la tercera semana de pretemporada siempre hay un estancamiento o retroceso". De esta forma ha querido restar importancia Natxo González a la derrota del Real Zaragoza en su segunda cita de pretemporada. "Estamos empezando. Hay que tranquilos", ha continuado.

Los aragoneses daban una sensación de fragilidad en Anduva, y en eso incidirá el entrenador vitoriano. "Hemos visto que ante la adversidad no hemos respondido bien. Son cosas que ocurren y hay que ir viendo las respuestas del equipo", ha comentado. "Hay que centrarse en lo que crees que es más importante para llegar al inicio de la mejor manera posible y consolidarlo", ha proseguido.

Uno de los puntos de debilidad que mostró el Zaragoza fueron las jugadas a balón parado. González está intentando inculcar una forma de defender particular, con la línea prácticamente en área pequeña, al contrario de lo que suele verse hoy en día. En el Reus, con esta forma de defender, solo encajó un gol a balón parado y eso buscará este año en la Romareda. "De todos los minutos acumulados, habremos dedicado al balón parado un 1% o menos. Es más importante otro tipo de cosas. La experiencia a balón parado me ha ido bien. Veremos si podemos consolidar esa forma de trabajar. Si no, variaremos", ha declarado.

Otro de los aspectos a mejorar será la puntería de cara a puerta. En los dos partidos serios de pretemporada, en Logroño y Miranda, solo se ha anotado un gol, obra del lateral zurdo Ángel Martínez. "Hace dos semanas todos metíamos goles y llevamos dos jornadas sin marcar. Las valoraciones se hacen del colectivo. En el segundo tiempo hay menos continuidad. Es muy difícil enganchar esa dinámica de juego", ha señalado.

El próximo partido de pretemporada tendrá lugar el próximo miércoles contra el Villareal B en Pinilla (Teruel).