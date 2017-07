Necesita mejorar (1-0)

Deportes

Malas sensaciones del Real Zaragoza en el ecuador de la pretemporada. Los blanquillos han pecado de falta de chispa en ataque y no han logrado poner en peligro la portería del Mirandés. Los burgaleses han aprovechado un grave despiste defensivo en un córner para certificar la primera derrota zaragocista este verano.

Borja Iglesias dispuso de dos ocasiones para batir la portería del Mirandés. Foto: @RealZaragoza

Zaragoza.- Paso atrás del Real Zaragoza en su segunda prueba de pretemporada. Los de Natxo González se mostraron más espesos que el pasado miércoles en Logroño y apenas lograron crear un par de jugadas de peligro en la primera parte. Un grave despiste defensivo en un córner ha sido definitivo para firmar la primera derrota blanquilla en esta pretemporada.

Natxo González introducía cuatro cambios con respecto al amistoso de Las Gaunas. El técnico buscaba probar nuevas variantes y daba entrada a Verdasca, Eguaras, Febas y Xumetra entraban en el 11. El partido se aventuraba de bajo ritmo, propio de pretemporada y de un campo como Anduva.

El balón iba a ser blanquillo, mientras los locales se cerraban en tres cuartos de campo con dos líneas de cuatro. Al Zaragoza le iba a costar salir con balón jugado. Cualquier intento de los centrales y de Eguaras de combinar con Febas o Pombo se perdía en la intensidad que propuso el Mirandés. En una contra llegó la primera jugada de peligro para los de Pablo Alfaro. Yannis le gana la pelea a Grippo y conecta un fuerte disparo que sale cerca del palo izquierdo de Ratón. La respuesta iba a llegar por parte de Borja Iglesias, que cazó un balón muerto en área pequeña, pero remató mal por encima del larguero.

Al igual que en Logroño, el lateral zurdo Ángel fue uno de los más incisivos en ataque, demostrando buen entendimiento con Pombo en ese costado. El Mirandés seguía con su misma idea. En una larga jugada de estrategia, Igor enganchó una fuerte volea que golpeó en el palo de Ratón. Como respuesta, precisamente Ángel, puso un gran centro al segundo palo que Xumetra, claramente agarrado por un defensa, no acertó en el remate. Sergio envió a córner y, en este lanzamiento de esquina, Grippo dio muestras de su potencia por alto para enviar el balón al palo, a milímetros de colarse en la meta del Mirandés.

Con el paso de los minutos, el Zaragoza bajó aun más el ritmo, con un Febas que se perdía junto a la defensa rojilla. En un contraataque llegó la ocasión más clara para los de Natxo González. Borja encaró a Kijera, buscó a un Benito que se internó hasta el punto de penalti, pero el balón le cayó a Pombo. Solo David en el último instante pudo evitar que el canterano inaugurara el marcador.

Segunda parte

La segunda mitad arrancó con el típico carrusel de cambios. El técnico daba entrada a Valentín, Zapater, Buff y Papu. No le sentó bien al Zaragoza el paso por vestuarios. Primero fue Borja quien estuvo a punto de adelantar al Mirandés con una internada que salvó Verdasca cuando el delantero rojillo ya se había plantado ante Ratón. Apenas dos minutos después, Albístegui aprovechó un gran despiste defensivo en un saque de esquina para poner el 1-0 en el marcador.

No mejoró el Zaragoza tras el 1-0. Pese a que intentaba adelantar metros, las internadas de Papu se perdían en el entramado defensivo del cuadro de Pablo Alfaro. Natxo buscaba crear más peligo con Alain y Guti. Borja Iglesias pudo hacer el empate en una jugada individual, pero el portero Limones, que entró en el descanso, taponó su disparo.

El paso de los minutos no fue positivo para el Zaragoza. El cuadro zaragocista, ya sin Borja desde el minuto 72, no dio sensación de peligro ante la meta del Mirandés. Papu y Buff no conseguían destacar fruto de la imprecisión total del equipo. Tendrá trabajo por delante Natxo González para desatascar el ataque zaragocista.