Crystal Fighters convierten el Anfiteatro de Lanuza en su particular pista baile con un directo arrollador

Crystal Fighters ha convertido el Anfiteatro de Lanuza en su particular pista de baile con un directo arrollador. Más de 4.000 personas vibraron en la noche más larga de Pirineos Sur, llamada "Viva London!". Este sábado llega el esperado concierto de Kase.O con todas las entradas agotadas.

Más de 4.000 almas saltaron, fotografiaron, bailaron, grabaron y cantaron casi al unísono. Foto: @FestPirineosSur

Zaragoza.- La noche más festivalera de Pirineos Sur, este año llamada "Viva London!", ha vuelto a resultar todo un éxito. Más de 4.000 personas se acercaron al Anfiteatro de Lanuza para descubrir los nuevos sonidos que están surgiendo de las calles de Londres, entre ellos los de UnitedVibrations, FamilyAtlantica y Elijah&Skilliam. Pero sin duda, el momento de máximo apogeo, cuando el público se entregó sin control, fue con la actuación de los esperadísimos Crystal Fighters.

"Viva London!" arrancó con calma, con los últimos rayos de sol iluminando el pantano, en una de las tardes más agradables que se han podido disfrutar este año en Pirineos Sur. Con esas inigualables condiciones se plantaron en el escenario flotante United Vibrations a las 20.30 horas. Hasta ahora el jazz había estado presente en el festival pero de manera sutil, como influencia, pero ayer sonó a pleno rendimiento con la actuación de este cuarteto londinense.

La música de tres continentes

En Londres también existen bandas con sonido africano. En una ciudad tan policultural no es extraño que en una misma banda se reúnan integrantes de tres continentes distintos (Europa, África y América), como ocurre con FamilyAtlantica. En el segundo concierto también hubo afrobeat, pero con mucho más acento, con una apuesta más fuerte por el ritmo.

"Joropo" sirvió como toma de contacto, pero "Gahu" ya sirvió como muestra de su fuerza y dominio de la percusión. Aún teniendo a un público ansioso de ver a Crystal Fighters, Family Atlantica firmaron un impecable concierto, que sorprendió a no pocos asistentes y calentó la pista de baile ("Manicero", "Okoroba") para lo que venía a continuación.

La gran fiesta de Crystal Fighters

"Yellowsun". No necesitaron más para levantar a un público ganado de antemano. Su infalible sentido del ritmo, de las melodías y del espectáculo apenas ofrecen margen de error. El tercer tema fue ya un aviso serio de lo que iba a venirse encima: "LA calling". Pero no tardó en llegar "Loveisall i got", que ellos mismos consideran como un mantra, como una filosofía de vida. Más de 4.000 almas saltaron, fotografiaron, bailaron, grabaron y cantaron casi al unísono con uno de los temas que han marcado a las nuevas generaciones.

Pronto se repitió la escena. "I love London" (sonando más acústica que en disco), "Love natural" y "At home" sonaron pletóricas en un recinto que se convirtió en una pista de baile (en los pocos huecos quedaban). Aún tuvieron tiempo para presentar nuevos temas de su reciente álbum ("Goodgirls", "In yourarms" y "Allnight") y para que su cantante lanzase un discurso al rebosante recinto, llamando a la unidad de culturas y de razas.

Remataron la faena de manera infalible, con "Xtatictruth" y "Plague" (con lanzamiento de pelotas de plástico entre el público incluido), y se confirmaron como una de las bandas indispensables para entender la escena indie actual.

El nuevo grime

Cerraron la noche Elijah&Skilliam, dos Djs que están dando mucho que hablar en la escena underground de Londres. Su sesión fue tan calculada como precisa, ahondando en el grime y sus ramificaciones y variantes de la electrónica. Con un espectáculo más sobrio y matemático, logró mantener la fiesta durante una horas más, antes de que todo se trasladase a la carpa de Lanuza.

Llega Kase.O

Kase.O actuará este sábado por primera vez en Pirineos Sur, con todas las entradas vendidas, y viene a presentar su exitoso disco “El Círculo”. Ya ha recibido el disco de Oro y está agotando todas las entradas allí donde actúa, como en su concierto en el Pabellón Príncipe Felipe del pasado mes de marzo.

Rap hardcore, melancólico, romántico y sensual. Así suena “El Círculo”. Ayudado en la producción y mezcla por Gonzalo Lasheras y RdeRumba, el rapero maño nos revela también su faceta como músico, produciendo él mismo más de la mitad de los temas.