El Pleno pide que la UZ y el interventor analicen los resultados de la auditoría del tranvía

Zaragoza.- El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado encargar al Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y también al interventor municipal informes que analicen y valoren los resultados de la auditoría de las obras del tranvía. La principal conclusión de esta auditoría es que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón abonaron 28 millones de euros que no les correspondían y que no pueden ser satisfechos con dinero público al no ser gastos ni inversión.

El portavoz municipal del Partido Popular, Jorge Azcón, ha insistido en el "muchísimo dinero que nos jugamos" y ha cuestionado que "el Gobierno de la municipalización" encargue un contrato externo de estas características. El edil ha pedido al gobierno que aclare si llevará el asunto a los tribunales y ha dejado claro que el PP pedirá esos 40 millones que debe la DGA al Consistorio por la deuda del tranvía.

Para el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, esta moción del PP está "llena de contradicciones". Además, ha dejado claro que la orden de pedir el informe a los servicios municipales "hace ocho días que ya está pedida". El informe, ha dicho Rivarés, se pidió "para saber la verdad y no para saber si teníamos razón". 430. Una vez se conozcan los resultados de los informes municipales "decidiremos qué hacer", ha destacado el consejero municipal.

Por su parte, el socialista Javier Trívez considera que esta auditoría ha sido "como un tiro en el pie" para Zaragoza en Común, que "le ha dado la horma de crecimiento a los enanos, que han crecido", según ha manifestado el edil del PSOE. Como consecuencia, ha indicado, ahora "decimos adiós a la financiación".

Igual que el resto de la oposición, también la portavoz municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, le ha reprochado al equipo de gobierno el no haberle hecho llegar esta auditoría antes a los grupos municipales. La edil ha mostrado su compromiso por la defensa de los intereses del Consistorio y también ha insistido en que defenderá que la DGA devuelva los 40 millones de euros.

El portavoz municipal de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, también considera que esta auditoría "no era necesaria" en cuanto a la externalización de un servicio de 20.000 euros "que podría haberse hecho con medios propios". Asensio se ha mostrado también "muy preocupado" por las conclusiones de este análisis "que además ha pasado por encima de la Comisión especial de deudas". Pero ante todo le preocupa "lo que hay detrás" ya que teme que sea "aceptar un mal acuerdo con el Gobierno de Aragón".