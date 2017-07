El PP critica "la improvisación" con la que el Ayuntamiento ha preparado un San Lorenzo "que quiere alejar del centro"

Huesca

El portavoz popular, Gerardo Oliván, y la concejala Gemma Allué han analizado las próximas Fiestas de San Lorenzo

Huesca.- El Partido Popular ha criticado este viernes en una rueda de prensa que el modelo de fiestas por el que apuesta el Ayuntamiento de Huesca "se basa en la improvisación, evita el consenso, desinforma a la ciudadanía y trata de alejarse del centro para situar San Lorenzo en la periferia". Son las conclusiones que han expuesto el portavoz popular, Gerardo Oliván, y la concejal Gemma Allué, que han cuestionado el traslado de algunas peñas al paseo Ramón y Cajal, la elección del lanzador del cohete o la situación de los voluntarios de Protección Civil de cara a la semana del 9 al 15 de agosto.

Los populares creen que San Lorenzo será "un éxito" gracias a "los oscenses y a los trabajadores municipales y pese al tripartito", ha señalado Allué en referencia al equipo de gobierno que conforman PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede. Para el PP no ha habido un cambio real de modelo de fiestas "como asegura la concejala socialista María Rodrigo", sino que "el único cambio ha sido el de un escenario al paseo Ramón y Cajal". En este sentido, el traslado allí de tres de las Peñas Recreativas "no ha sido consultado ni consensuado con los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona, ni siquiera con las Peñas".

Tampoco entiende el PP el traslado de los puestos de venta ambulante a la Avenida Monegros y pone en duda que suponga "mayor comodidad" para los implicados. "Es una decisión que ha ido cambiando según pasaba por los despachos de los tres alcaldes", ha continuado Allué. Los populares oscenses consideran que el sistema de votación para escoger lanzador del cohete anunciador de las Fiestas entre la Sociedad Deportiva Huesca de fútbol y el Hospital San Jorge es "un error que ha causado malestar entre los propios candidatos y que incluso alguna de las propuestas se echase atrás".

Allué pide al equipo de gobierno que evite una rivalidad "absurda y ridícula" y no se emplee esta cuestión "como cortina de humo para tapar la improvisación en la gestión y las luchas internas" de PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede. "Solicitamos al alcalde que reflexione y cambie el sistema de votación instaurado el año pasado, si no el PP se apeará de esta absurda competición. El cohete no es un pulso en la barra de un bar, es un gesto institucional", ha seguido Allué.

El PP ha revelado la situación de malestar que viven los 20 voluntarios de Protección Civil a los que todavía no se ha comunicado qué papel desarrollarán durante las Fiestas ni si se instalará el hospital de campaña en la Plaza de Navarra, según ha asegurado Gerardo Oliván. Además, los populares presentarán en el pleno del próximo miércoles 2 de agosto una moción para apostar con firmeza por la continuidad de la feria taurina, que tiene un notable impacto económico para los comerciantes y hosteleros de la zona y cuya concesión a la empresa Albahaca y Plata expira en septiembre. Solicitarán "que se valore como un elemento fundamental de San Lorenzo, que se prorrogue la concesión si Albahaca y Plata lo solicita y que, en caso de no ser así, se agilice la búsqueda de una nueva empresa que se haga cargo de la feria".

Para Oliván, "nos queda saber si en el discurso del 9 de agosto el alcalde hablará en aragonés, si tendrá que obligar otra vez a los concejales a acudir al acto de izado de las banderas y si volverá a dar la nota en la procesión del 10 de agosto. Creo que este año sus socios de gobierno no le dejarán sentarse en la primera fila de la iglesia".