Arabia Prat: "Los nuevos tratamientos contra la hepatitis C tienen una fiabilidad de curación del 95 al 100%"

Sociedad

Zaragoza.- Este viernes se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, una enfermedad que afecta a más de 22.000 personas en Aragón. Desde enero, han entrado en funcionamiento unos nuevos tratamientos que facilitan la curación del paciente y están disponibles tanto para los enfermos graves como leves. Arabia Prat es la trabajadora social de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón (Aetha).

Pregunta.- Han lanzado la campaña "Cambia la historia". ¿Qué pretenden mediante esta iniciativa?

Respuesta.- Queremos concienciar sobre la importancia que han supuesto los nuevos tratamientos sobre la hepatitis C. No sólo para las personas afectadas, sino también para la medicina en general. Se trata de una campaña con motivo del Día Mundial de la Hepatitis, el 28 de julio, y proyecta tres momentos muy importantes: el momento anterior con los antiguos tratamientos, el cambio que ha supuesto la llegada de los nuevos y, finalmente, la curación definitiva, que es la eliminación del virus.

P.- Por tanto esta campaña se centra en la hepatitis C. También existen la A y B. ¿Es la hepatitis C la más peligrosa?

R.- La hepatitis A y la B llevan ya muchos años controladas y con tratamiento. Hasta hace tres años, no había tratamiento para la hepatitis C y, por tanto, es la que tiene un mayor índice de mortalidad y afecta a más personas. Estamos hablando de una enfermedad que es muy silenciosa y difícil de detectar y, por tanto, el enfermo puede pasar muchos años con esta infección y no darse cuenta. Son muy importante estas campañas para que los grupos de mayor riesgo puedan acceder a estos tratamientos en caso de que estuvieran infectados.

P.- ¿Qué índice de éxito tienen estos nuevos tratamientos?

R.- Tienen un porcentaje de fiabilidad de curación de entre el 95 y 100%.

P.- Mencionaba que el enfermo puede pasar muchos años con la infección sin ser consciente de ello. Esto va en consonancia con el dato que aporta la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Aragón: señalan que un 70% de los enfermos no han sido diagnosticados. ¿Cómo se combate esta enfermedad?

R.- Se combate con campañas como “Cambia la historia”, donde lanzamos un mensaje de prevención, de diagnóstico precoz y sobre todo de información para que las personas en grupos de riesgo consigan una cita con el médico de cabecera, que accedan a una consulta y le comenten la situación. De esa manera, el médico pide unos análisis con el factor hepatitis para comprobar si está infectado o no.

P.- ¿Cuáles son estos grupos de riesgo?

R.- El personal sanitario, personas a las que se les haya hecho una transfusión de sangre o de plasma antes de 1991, tatuadores que no hayan seguido las medidas adecuadas de higiene, toxicómanos o personas que mantienen relaciones sexuales sin usar los métodos anticonceptivos adecuados.

P.- En la hepatitis C se pueden distinguir los enfermos con fibrosis 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Estos nuevos tratamientos están al alcance de los enfermos de los cinco tipos?

R.- Sí, desde comienzos de 2017, gracias a un nuevo Plan Estratégico para la Hepatitis C, se ha conseguido que el tratamiento se dé a todas las personas independientemente del estado en el que se encuentren. Anteriormente sólo se daban a personas en la fase 3 y 4. Esto es posible gracias a la Administración y al esfuerzo que han hecho todas las asociaciones y médicos que están involucrados con las asociaciones. Juntos hemos conseguido que todos los enfermos puedan acceder a estos tratamientos sea cuál sea su Comunidad o el estado en el que se encuentren.

P.- Y hablando de asociaciones, ¿cómo es el día a día en Aetha?

R.- Aetha es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es informar, apoyar, orientar y realizar campañas de prevención como “Cambia la historia” porque creemos que lo más importante es estar al lado del enfermo y de la familia. Para ellos disponemos de servicios de psicología, de orientación y apoyo, y sobre todo contamos con un gran equipo de voluntariado. Son los encargados de realizar las visitas a los hospitales para ver a los enfermos o trasplantados hepáticos. Disponemos de dos pisos de acogida gratuitos para dar cobijo a las familias de estos enfermos que vienen a Zaragoza de fuera y se encuentran que tienen que pasar meses atendiendo al enfermo, por lo que intentamos que tengan un lugar para preocuparse sólo del enfermo y no de estar buscando un hotel. Intentamos que los familiares puedan estar siempre con el paciente y acompañarlo.

P.- Otro de sus propósitos es fomentar las relaciones personales y sociales entre las personas afectas por una enfermedad hepática grave y quienes hayan sido trasplantados o puedan serlo en el futuro. ¿Cómo se consigue?

R.- Con mucha humildad y humanidad. Intentamos ser un grupo en el que la gente se sienta protegida y tanto las personas de la Junta Directiva como los voluntarios queremos que los enfermos se sientan apoyados. Realizamos reuniones y actividades para conseguir que estas personas se conozcan y conozcan la experiencia de otras personas que han pasado por su misma situación y puedan estar acompañados e informados. La información que obtenemos es directamente de los expertos en enfermedades hepáticas y en enfermedades infecciosas y también somos un nexo de unión entre las personas afectadas y los propios médicos. Estamos siempre en contacto con los médicos para obtener la información sobre los nuevos tratamientos más adecuados y para ver también la evolución de los afectados. A través de todas estas acciones conseguimos aunar y que la gente se sienta incluida.

P.- España es el país del mundo con mayor índice de donación de órganos aunque nunca son datos para conformarse. ¿Qué mensaje lanzan para incentivar las donaciones de hígado?

R.- Realizamos múltiples campañas por la donación. Estuvimos en el Día Mundial del Donante y conseguimos captar nuevos donantes, además aquí en Aragón la gente es muy solidaria. Tenemos varios lemas como “La vida vívela, luego dónala”, “Donar es dar vida” o “Nunca se sabe cuándo puedes necesitar un órgano”. Nadie sabe si el día de mañana necesitará un órgano de una persona solidaria que lo haya facilitado.