La juez recuerda a la Generalitat que su argumento para no entregar los bienes ya fue desestimado

Cultura

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca ha contestado este miércoles al escrito que le envió ayer la Generalitat en el que apuntaba que no puede entregar los bienes de Sijena depositados en Lérida al no ser su titular. La juez entiende que sus argumentos ya han sido desestimados y mantiene el 31 de julio como fecha de entrega.

Zaragoza.- El escrito en el que la Generalitat aseguraba a la juez de Huesca que no podía entregar los bienes depositados en el Museo de Lérida al Monasterio de Sijena porque no eran de su propiedad ya tiene respuesta. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, Carmen Aznar, ha remitido este miércoles una providencia al Gobierno catalán recordándole que el argumento que utiliza para no entregar las 44 piezas ya fue desestimado el pasado 16 de enero. Así lo ha confirmado el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español.

Por dicho motivo, la juez insta a la Generalitat a cumplir el auto del pasado 27 de junio porque "sigue vigente", según Español. El Gobierno catalán ya ha incumplido una de las partes de este auto, la de informar antes del 25 de julio al Ejecutivo aragonés de cómo iban a devolver los bienes. Ahora el abogado asegura estar "en ascuas" para ver si los catalanes cumplen la fecha límite de entrega de las piezas, el 31 de julio según fijó la juez.

En ese mismo auto del 27 de junio, la juez advertía de que si los bienes no eran devueltos, se deduciría "testimonio por desobediencia". Así lo ha recordado Español, que ha explicado que el consejero de Cultura en cuestión "podría ser acusado de desobediencia y apropiación indebida". El letrado ha insistido en que esto supondría "consecuencias fatales" para la Generalitat, por eso cree que esta podría acceder a la devolución de las 44 piezas.

En opinión del abogado de Villanueva de Sijena, "la sentencia se va a cumplir por las buenas o por las malas" porque "de Aragón no se ríe nadie más".