Mayte Pérez cree que Cataluña "se está riendo de Aragón" y le pide que acate la sentencia y devuelva los bienes

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han informado a la juez de que Cataluña no presentó este martes ningún plan de retorno de los bienes de Sijena y han solicitado la entrada al Museo de Lérida. La consejera de Aragón cree que la Generalitat "se está riendo de Aragón" y le pide que acate la sentencia y devuelva las 44 piezas.

Zaragoza.- La Generalitat hizo ayer caso omiso de la fecha límite impuesta por la juez para informar al Gobierno de Aragón sobre el plan de retorno de los bienes expropiados a Aragón al Monasterio de Sijena. Esta situación ha sido comunicada esta misma mañana a la jueza del juzgado número 1 de Huesca por parte de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, y cumpliendo con el anuncio que realizó ayer la consejera de Educación, Mayte Pérez, han solicitado una autorización para que los servicios técnicos del Gobierno aragonés puedan entrar al Museo de Lérida el próximo 31 de julio, cuando vence el plazo de devolución, y se lleven los 44 bienes acompañados por la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional. Una solicitud que, según Pérez, "garantizará el cumplimiento de la sentencia de la jueza".

"Ya basta de tanto desprecio, de faltar el respeto a las instancias judiciales y de reírse de los aragoneses", ha dicho Pérez, que le ha pedido a Cataluña que "cumpla el estado de derecho", acate la sentencia y devuelva los bienes al Monasterio de Sijena.

En un escrito que remitió ayer la Generalitat de Cataluña al juzgado número 1 de Huesca, se aseguraba que el Monasterio de Sijena "no reúne los requisitos y condiciones físicas idóneas" para acoger los bienes. Pérez cree que esto es una "excusa de mal pagador" porque teniendo en cuenta que faltan dos de los 53 bienes que se tendrían que haber devuelto el 26 de julio del año pasado, "quizá quien no cumple con los criterios de seguridad es la Generalitat".

Por último, Pérez ha insistido en que "no hay que hacerles más el juego" porque son excusas "que no tienen vía". Además, ha insistido en que lo que tendrían que hacer como administración es dar ejemplo, porque "incumpliendo los preceptos legales" no lo dan.