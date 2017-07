El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la salida del Plan de Ajuste

Zaragoza

Broto, Santisteve y Rivarés, momentos antes del inicio del Pleno

Zaragoza.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la salida de la ciudad del Plan de Ajuste. Lo ha hecho con los votos a favor de Zaragoza en Común, Partido Socialista, Ciudadanos y Chunta Aragonesista. El Partido Popular ha decidido abstenerse.

"Adiós, Plan de Ajuste, adiós", ha reiterado en varias ocasiones el consejero de Economía, Fernando Rivarés. Y es que desde Zaragoza en Común han vuelto a poner sobre la mesa el carácter "hiriente de este plan", además de tildarlo de "malo y un yugo para Zaragoza". "Salir de este plan es algo estupendo para la ciudad", ha alegado Rivarés.

De este modo, se ha aprobado saldar dos créditos ICO con los 11.354.435 euros del remanente de tesorería. Rivarés ha aclarado que esta es la mejor opción, aunque algunos portavoces "insistieran en amortizar créditos bancarios de una forma que no se podía hacer".

Desde CHA, el concejal Carmelo Asensio ha dicho que difícilmente se puede querer defender los intereses de la ciudad "y no votar a favor". Eso sí, ha dicho que esto se podría "haber hecho mucho antes si se hubiera recopilado a tiempo toda la información". "Por fin podremos apostar por crear empleo, por políticas expansivas", ha alegado.

La concejal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha coincido con Asensio en que este cambio "se podría haber hecho mucho antes". Además, le ha pedido a Rivarés que no se equivoque, "que Zaragoza sigue con el yugo de Montoro porque esto no es el milagro de los panes y los peces". "No prometan un milagro, porque de aquí a mañana no cambia nada", ha sentenciado.

Por su parte, desde el PSOE, Javier Trívez ha pedido que se aclaren las implicaciones que supone salir de este Plan de Ajuste. Además, ha defendido que desde su formación propusieron amortizar otros créditos que, pese a las críticas, "no eran de forma ilegal".

Por último, desde el Partido Popular, su portavoz Jorge Azcón se ha cuestionado la deuda que ahora debe renegociar Rivarés. Asimismo, le ha pedido que no se equivoque, "que desvíe la mirada de Montoro porque aquí quien tutela Zaragoza es el señor Lambán". Azcón también ha insistido en que había alternativas mucho más ventajosas para las arcas. "El ahorro podría haber sido mucho mayor del que ha sido, por eso nos abstenemos", ha sentenciado.