Sanidad no ha reforzado el número de médicos en zonas turísticas porque "no hay profesionales"

Sociedad

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha asegurado que no ha sido posible reforzar el número de médicos en aquellas zonas que aumentan su población en verano porque "no hay profesionales". Un problema que se evitará con la convocatoria de la OPE en septiembre. Radiología es la especialidad que más preocupa al Gobierno.

Zaragoza.- El Gobierno de Aragón ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad asegurando que este verano no va a haber problemas de médicos en la Comunidad. Eso sí, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha admitido que la situación en Radiología es más "preocupante" y que les hubiera gustado "ampliar facultativos en las zonas más turísticas de Aragón" pero que esto no ha sido posible en todas las localidades "porque no hay profesionales que quieran cubrir estas plazas".

Esta situación se revertirá cuando España convoque la OPE de Sanidad a la que accederán 1.483 facultativos que tendrán que cubrir obligatoriamente esas plazas, no como ocurre en la actualidad, algo que provoca déficit de médicos en algunos municipios.

Esta convocatoria saldrá previsiblemente en septiembre y el Gobierno de Aragón ya está redactando el expediente para remitirlo al Estado.