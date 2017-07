La Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón lanza la campaña "Cambia la historia"

Sociedad

Zaragoza.-La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (Fneth) y la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón (Aetha) han presentan la campaña “Cambia la historia” para concienciar sobre el cambio que han supuesto los nuevos tratamientos para el virus de la hepatitis C (VHC) en las vidas de miles de pacientes, así como en la práctica médica.

Dos personas curadas de hepatitis C y sus médicos ponen rostro a este hito en un vídeo en el que intercambian recuerdos y experiencias en torno a tres momentos: el pasado de la enfermedad con los antiguos tratamientos, la llegada de los nuevos fármacos y la eliminación del virus.

A través de los perfiles de Fneth en Youtube, Facebook y Twitter con el hashtag #cambialahistoria, la campaña evoca el universo cinematográfico y recuerda que los mejores finales felices no son los de las películas, sino los que se producen en la vida real. Este es el caso de los dos pacientes protagonistas de la campaña: Mercedes Herrera y Sabiniano Calvo, antes de curarse hace dos años, probaron diferentes tratamientos, en su mayoría largos y con múltiples efectos secundarios.

“El tratamiento antiguo casi lo vivía como una condena para el paciente, porque suponía afectarle mucho a su calidad de vida durante muchos meses”, recuerda el médico de Mercedes durante más de 20 años, el doctor Antonio Olveira, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario La Paz y uno de los protagonistas de la campaña.

Para que las historias de Mercedes, Sabiniano, Antonio y María José se conviertan en las de muchos otros pacientes y médicos, Fneth insiste la importancia del diagnóstico precoz de la hepatitis C, una enfermedad que se caracteriza por la falta de síntomas en las fases iniciales. “Además de celebrar que la historia de la hepatitis C ha cambiado, en el Día Mundial de la Hepatitis también queremos recordar la necesidad de realizarse la prueba de la hepatitis C en caso de sospecha como primer paso hacia una vida libre de hepatitis C”, señala Luis Miguel Barranchina, presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón. En concreto, en la comunidad, según los datos aportados por la asociación, unos 1.500 pacientes han recibido los tratamientos para eliminar el virus en los últimos dos años

Además, “Cambia la historia” quiere servir para reconocer el valor y el espíritu de superación de los pacientes de hepatitis C. A pesar de los altibajos vividos en distintos momentos de la enfermedad, ambos pacientes protagonistas coinciden en reconocer que siempre lucharon por librarse del VHC. Así lo expresa Mercedes en el vídeo de la campaña: “Siempre hemos estado con la ilusión de quitarnos esta enfermedad de encima. He tenido que centrarme en decir ‘esto es un paréntesis en mi vida’”. Con la misma elocuencia describe Sabiniano los años de lucha contra la enfermedad: “Yo solo quería matar al ‘bicho’”.

25 años

El año 2015 constituye el punto de inflexión en la historia de la hepatitis C. Es el año de la llegada de los nuevos antivirales de acción directa para el VHC, capaces de eliminar de forma sostenida la replicación viral en el 85-100% de los casos1. Tal y como muestra el vídeo de “Cambia la historia”, la posibilidad de eliminar el virus causante de la hepatitis C causó un gran impacto en la comunidad médica.

“Estamos viviendo un momento que no podíamos pensar que lo íbamos a llegar a vivir. Pocas veces en la medicina se vive una revolución como esta”, afirma la doctora María José Devesa, médico de Sabiniano durante más de 10 años, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos y otra de las protagonistas de la campaña.