Deportes

21/7/2017

Remiro llega para defender la portería de El Alcoraz

La Sociedad Deportiva Huesca ha hecho oficial la llegada al equipo del guardameta Álex Remiro, de 22 años. Viene en calidad de cedido por el Athletic Club para la próxima temporada y ha sido internacional con la selección española sub 17, sub 19 y sub 21.

Por Jorge Calleja Visiedo