Deportes

21/7/2017

Alierta: "Creo que vamos a subir claramente a Primera División"

No se ha mordido la lengua César Alierta. El principal patrono no ha dudado en mostrar su optimismo ante la temporada que comenzará dentro de un mes. "Creo que vamos a subir claramente a Primera División", ha afirmado. Y no solo eso, sino que ha añadido que "Zaragoza va a estar donde tiene que estar, en la parte de arriba de Primera".

Por Raúl Gascón Tella