El Gobierno de Aragón sigue "expectante y escéptico" con el futuro de la central térmica de Andorra

Economía

Huesca.- La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha asistido esta tarde en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca a la puesta de largo del Proyecto Amarre, destinado a mejorar la estiba de cargas tanto en el territorio español como en Europa a partir de la nueva normativa que entrará en vigor el próximo año. Y ha aprovechado para recordar que el Gobierno de Aragón sigue esperando que se le informe sobre el decreto ley que el Ministerio de Energía tiene previsto aprobar para evitar el cierre de las centrales térmicas, incluida la de Andorra.

Los sindicatos mineros, entre ellos representantes aragoneses, se han encontrado esta mañana en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, para abordar el futuro del carbón, que pasa por que ese decreto ley salga adelante en el Parlamento. Marta Gastón ha señalado que, a falta de conocer el desarrollo de este encuentro, "ojalá sirva de algo. Desde el 24 de mayo, por un compromiso personal del ministro, Álvaro Nadal, estamos esperando que se nos envíe el borrador del decreto ley. No hemos visto nada y él mismo expuso que si no tenía un plan B que desconocemos y el tiempo corre".

Por las últimas manifestaciones públicas de Nadal, la consejera se ha sumado a los postulados de los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos y ha puesto énfasis en que "no podemos apoyar algo que no conocemos ni se nos ha entregado. Puedo garantizar que no tenemos ningún borrador. Nos mantenemos expectantes y vista la experiencia no cabe tener una confianza ciega. El escepticismo aumenta tanto por el futuro de la central térmica de Andorra como por el compromiso del ministro".

Gastón ha presentado en Huesca el Proyecto Amarre, que ha sido llevado a cabo por la empresa ACF Innove en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón. Gastón señaló que este "supone un ejemplo claro de la colaboración entre los sectores público y privado y, además, un síntoma de la buena salud de la que goza el I+D en la Comunidad Autónoma". Una de las principales mejoras que se quieren aplicar en este sector tiene que ver con el transporte seguro de las mercancías "para reducir los índices de siniestralidad", otra de las preocupaciones del Gobierno de Aragón.