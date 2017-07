UGT y CCOO confían en que el Ministerio impedirá el cierre de la central térmica de Andorra

Política

Montull (UGT Aragón) y Montoyo (CCOO Teruel) se han reunido en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia además... El Gobierno de Aragón sigue "expectante y escéptico" con el futuro de la central térmica de Andorra

Madrid.- Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han expresado su deseo por que el Real Decreto en el que está trabajando el Ministerio de Energía evite el cierre de la central térmica de Andorra. Así lo han manifestado los representantes mineros de estos sindicatos tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Francisco Montull, de UGT Aragón, ha confirmado que durante el encuentro, de dos horas y media, el Ministerio ha conversado con ellos sobre Real Decreto con el que pretende evitar que las compañías eléctricas aprueben un cierre unilateral de las centrales térmicas. La de Andorra, que gestiona Endesa, podría cerrar en julio de 2020 si no se llevan a cabo una serie de reformas medioambientales valoradas en 180 millones de euros

Montull asume que "no se puede obligar a una empresa eléctrica a mantener abierta la central, pero sí se le puede pedir explicaciones" para "que no cierre tan fácilmente como quieren". Asegura no haber recibido información sobre el contenido del Real Decreto para evitar que "las empresas eléctricas" activen "sus maquinarias de abogacía" con el objetivo de anular sus efectos "antes de empezar".

El representante minero de CCOO en Teruel, Antonio Montoyo, ha sugerido que los balances económicos de la empresa podrían formar parte de los criterios para justificar el cierre, de modo que no podría detener la actividad sin la demostración de que "está perdiendo dinero".

Montoyo ha dicho no estar "contento" porque "estamos hablando de un RD que, en principio, ya tenía que haber salido, pero no será hasta dentro de tres o cuatro meses". A estos plazos hay que añadir la posibilidad de que "se puede recurrir", un proceso que podría durar "años".

Para Montull "lo único que ha cambiado" desde que se conocieron los planes del ministerio el pasado mayo es que ni el PSOE ni Ciudadanos estarían por la labor de apoyar en la Cámara Baja el plan del ministerio, como aseguró a mediados de junio el propio titular de Energía, Álvaro Nadal.

El representante de CCOO en Teruel ha agradecido al Gobierno su "voluntad" para tratar de "presionar a las eléctricas" con la intención de que compren carbón nacional", si bien ha lamentado la "poca capacidad" del Ejecutivo para conseguirlo. No obstante, Montull (UGT) ha asegurado que Navia "se va a comprometer a hablar con Endesa para resolver esta situación".

Por último, Montull cree que el ministerio "ha dejado claro que no se puede ayudar económicamente" a Endesa en las reformas de la central térmica y descartan esta vía "por completo" ante el veto de Bruselas.