Adiós tras trece años como blanquillo

Continúa la operación salida en el Real Zaragoza. Uno de los dos jugadores que tenía permiso del club para no entrenar, Jorge Ortí, ha puesto fin a su etapa como blanquillo seis años después de su debut en el primer equipo. El canterano no tenía hueco en el proyecto de Lalo y ya ha encontrado acomodo en el CD Toledo.

Jorge Ortí debutó con el primer equipo en octubre de 2011

Zaragoza.- Diez fichajes después, y otros que faltan por llegar, el Real Zaragoza todavía tiene el problema abierto de acelerar la operación salida. Por ello, el club blanquillo ha confirmado este jueves la rescisión del contrato de Jorge Ortí. El canterano tenía permiso para no reincorporarse a los entrenamientos de Natxo González y ya ha encontrado su hueco en el CD Toledo.

El canterano despuntó desde muy joven. Tal era su progresión que, con solo 18 años, debutó con el primer equipo un 26 de octubre de 2011 en la Romareda frente al Valencia con Javier Aguirre en el banquillo. El caso Braulio, destapado apenas un mes antes, provocó que se convirtiera durante unos meses en el segundo delantero del equipo. Ese año disputó nueve partidos, estrenándose además como goleador en Copa ante el Alcorcón.

No sería hasta septiembre de 2013 cuando ascendiera definitivamente al primer equipo. Sin embargo, su protagonismo no creció y en enero se marchó cedido al filial del Villarreal. Aun con 20 años vivió la crueldad del fútbol. Un mal gesto de su rodilla le provocó una rotura de ligamento cruzado que le tuvo nueve meses apartado de los terrenos de juego. Ortí regresó al filial zaragocista para volver a coger ritmo de fútbol, pero una brutal entrada de un jugador del Cornellá, solo once meses después de su primera lesión, le volvió a romper el ligamento. Otros nueve meses fuera del fútbol.

En enero de 2016, ya recuperado, Lluís Carreras apostó por él en su primer partido en la Romareda ante la SD Huesca. Sin embargo, solo disputó cuatro partidos más con el primer equipo. Ese verano, Juliá decidió que saliera cedido a la Cultural Leonosa. Allí sumó a su currículum un ascenso a Segunda División con nueve goles en 39 partidos.

Ahora, ya sin ninguna vinculación con el Real Zaragoza tras trece años en la Ciudad Deportiva, luchará por sumar otro ascenso en el CD Toledo.

Goleada para comenzar a engrasar

Este miércoles tuvo lugar en Boltaña una tarde diferente. Por primera vez esta pretemporada, sobre el césped de entrenamiento solo había once jugadores con el escudo del león, y enfrente había otros jugadores. No era más que un partidillo de entrenamiento, pero el Real Zaragoza comenzó a engrasar su maquinaria con una goleada 0-13 ante el conjunto local.

Natxo González dispuso de dos onces diferentes en cada parte, sin definir titulares y suplentes. En la primera mitad, Borja Iglesias sumó sus tres primeros tantos en su casillero, mientras que en la segunda fue Oliver Buff quien firmó un triplete. Ros y Pombo antes del descanso, y Papunashvili, Alain y Raí en dos ocasiones certificaron la goleada.

El próximo amistoso será este sábado, a las 19.00 horas, entre el Real Zaragoza y Deportivo Aragón. Primer equipo y filial compartirán entrenamiento, a puerta cerrada, para continuar su preparación de cara al comienzo de sus respectivas competiciones.