CSIF lamenta que la propuesta del Ayuntamiento para reestructurar la Policía Local no concrete "casi nada"

Zaragoza.- Desaparición de la unidad de caballería, integrar la de radar en motoristas, cambio de nombre y uniforme de la UAPO, creación de una unidad de mediación ciudadana, derivar las competencias de protección animal a la UPAC, insinuar que se podría prestar servicio en bicicleta… Son algunas de las "propuestas" concretas del "modelo" que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado hoy para la Policía Local de Zaragoza. CSIF ha lamentado que los 36 folios que ha presentado el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la reestructuración de la Policía Local no concreten "casi nada".

CSIF considera que esta es una oportunidad de ajustar la Policía Local a las necesidades de los ciudadanos que no debe dejarse pasar. Y el primer paso dado por el Ayuntamiento, "aunque no desencaminado, se queda muy corto en demasiados aspectos (de los barrios rurales ni se han acordado) y se pasa de largo en otros (excesivo hincapié en aspectos sociales de un cuerpo, no lo olvidemos, de seguridad)".

En todo caso, el documento de 36 folios "no deja de ser un manifiesto de intenciones que no concreta en modo alguno, en la mayoría de los casos, cómo llevar a la práctica sus propuestas". Y es que según CSIF lo que plantean "es cargar de más trabajo –no policial- a los agentes, pero no se contempla el imprescindible aumento de plantilla, que ya no llega a cubrir sus actuales obligaciones". De hecho, ha apuntado el sindicado, "faltan ahora 261 agentes, por lo que la oferta de 15 plazas de este año parece una broma de mal gusto".

CSIF lamenta "profundamente" que, pese a su voluntad negociadora, "se haya topado con el muro municipal a la hora de negociar la reestructuración de la Policía Local". Ofrecimos un modelo detallado, mucho más que este documento del gobierno de Zaragoza, "pero por mucho que hayan recogido bastantes ideas proporcionadas por este sindicato, las han mezclado en un batiburrillo difícilmente defendible". "Es lo que pasa cuando no se negocia con la representación sindical de los agentes", ha lamentado el sindicato.