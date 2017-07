Los profesores de la concertada aseguran estar "más tranquilos" tras la reunión con Educación pero reclaman estabilidad

Educación

Los profesores de la concertada han afirmado estar "más tranquilos" tras la reunión con Educación en la que se han garantizado los sueldos de los docentes. No obstante, aseguran seguir preocupados y piden estabilidad y negociación para que la concertada "no sea un campo de batalla" de los partidos.

Zaragoza.- Desde la Federación de Sindicatos Independiente de Enseñanza de Zaragoza (FSIE) han comentado que se sienten "más tranquilos" tras la reunión en la que Educación ha asegurado que garantizará las nóminas de los profesores de la concertada. Eso sí, han indicado que aún están preocupados por lo que pueda pasar. "Nos preocupa que no se amplíe la dotación para los presupuestos, están en juego muchos programas educativos, faltan muchos profesores, las pagas de antigüedad...", ha enumerado.

De hecho, el secretario general de la organización, Miguel Malla, ha pedido a los partidos que se sienten a negociar para lograr estabilidad en el sector. "Vamos a seguir pidiendo a PP, Podemos y PSOE que se sienten, negocien. No puede ser que la concertada sea un campo de batalla para ellos", ha indicado.

Durante la reunión mantenida este jueves entre la mesa sectorial y el Departamento de Educación, Malla ha explicado que les han trasladado su predisposición a hablar y negociar con otros partidos. "También nos han dicho que no van a ser rehenes de nadie. Lo que no queremos es que dentro de un año tengamos que estar volviendo a vivir estos de nuevo", ha apostillado.

Por su parte, ha afirmado que les sorprendió el "no" del Partido Popular. "Puedo llegar a entender que aseguren que tienen que estudiar la situación de la concertada en general, pero el trabajador que en septiembre si esto no está arreglado pierda su puesto de trabajo sí que no lo va a entender", ha alegado.

Desde Fecaparagón, Miguel Ángel García, ha dicho esperar que la administración busque una solución a este problema "que se ha creado no haciendo unos presupuestos que se ajusten al acto real de la concertada". "Esperamos que, mediante la negociación, lleguen a una solución", ha concluido.