Condenado a tres años de prisión por romperle tres dientes a un hombre

Sucesos

El juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza

Zaragoza.- La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a tres años de cárcel a un joven de 25 años, Rachid Z., como autor de un delito de lesiones por romperle tres dientes a un hombre. Además, tendrá que indemnizarle con 3.870 euros.

El Ministerio Fiscal pidió que la pena a imponer fuera sustituida por la expulsión del acusado del territorio nacional, pero el tribunal entiende que esta sustitución "sorpresiva" en el trámite de conclusiones definitivas "precisa de un examen riguroso de los antecedentes sociales del acusado y su trayectoria delictiva". Por ello, no es posible una decisión en este momento. No obstante, una vez declarada firme la sentencia, propone que se dé trasladado al Ministerio Fiscal y demás partes, de forma urgente, para resolver sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena.

Los magistrados consideran probado que el 26 de octubre de 2016, sobre las 23.30 horas, el acusado se encontró en la calle Cereros de Zaragoza con Saghir Z. y "sin mediar discusión previa ninguna" le gritó "contigo quiero hablar". A continuación, "le dio un golpe en la mandíbula que le hizo caer al suelo" y cuando Saghir Z. intentaba levantarse "le dio otro puñetazo en el rostro". Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y la fractura de dos incisivos y un premolar que precisaron tratamiento médico.

La pérdida de las citadas piezas dentales por la posición que ocupan "supone una alteración de la anatomía del lesionado" y "no consta" que este tuviera en

mal estado la boca antes del golpe recibido". La sentencia se puede recurrir al Tribunal Supremo.