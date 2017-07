Valentín, "impresionado" con Borja Iglesias

Deportes

Pese a ser uno de los cuatro jugadores que continuarán en la Romareda, Jesús Valentín afronta su primera pretemporada en Boltaña. No en vano, se define como un "veterano de 25 años" que deberá ayudar a integrar a sus nuevos compañeros. Entre ellos, un Borja Iglesias que ha dejado "impresionado" al canario por su acierto de cara a puerta.

Valentín ha elogiado a su compañero Borja Iglesias. Foto: Real Zaragoza

Zaragoza.- "Todavía no le he visto fallar un tiro delante del portero". Así de impresionado se ha quedado Jesús Valentín con los primeros entrenamientos de Borja Iglesias. El killer de Natxo González parece estar dejando una grata alegría en los trabajos de pretemporada, y deberá refrendarlo cuando los puntos estén en juego.

El central canario es uno de los pocos, apenas cuatro, que repiten de la temporada pasada. De hecho, él mismo se ha definido como un "veterano de 25 años". "Los fichajes son todos muy jóvenes. Estoy aquí para ayudar a los nuevos igual que me ayudaron a mí cuando llegué. Espero que se adapten bien y ayuden en lo que puedan", ha manifestado.

Precisamente, tantos cambios en el plantel tienen el objetivo de olvidar la pasada temporada, un año que debe servir para aprender y no volver a repetir viejos errores. "En nuestras cabezas está el pensamiento que no vuelva a ocurrir lo de la temporada pasada. Esperemos que cambie la dinámica y podamos hacer grandes cosas. Es un año nuevo con muchos hombres nuevos. Si estamos alegres, esto puede funcionar", ha señalado.

Valentín confía en Lalo y en su proyecto. El director deportivo está apostando por un equipo joven y con hambre, algo que no preocupa al central canario. "La madurez se gana en el campo. La sensación es que son muchos hombres nuevos y ahora tenemos que hacer un equipo. Ya se verá partido a partido qué puede pasar", ha afirmado.

No obstante, ser uno de los pocos que siguen no le garantizará un puesto en el once. "Tenemos todos muchas ganas de demostrar en un equipo tan grande que podemos estar aquí y hacerlo muy bien", ha mantenido el central, consciente de que la alta exigencia que pide Natxo González. "Pide que estemos bien colocados, que estemos muy juntos. La temporada pasada fue el equipo menos goleado y tendrá las mismas ideas para nosotros", ha comentado.