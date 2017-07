El Reglamento de ayudas para el pago de tributos amplía el límite de ingresos para beneficiar a más familias

Zaragoza

Zaragoza.- La Comisión de Derechos Sociales ha aprobado inicialmente la modificación del Reglamento de ayudas para el pago de tributos de Zaragoza en especiales situaciones de necesidad. Se amplía el límite de ingresos para permitir que más familias se puedan beneficiar de estas ayudas. De hecho, la población potencial que pueden entrar en este tipo de ayudas ronda las 20.000 unidades familiares. Para este reglamento se dedica algo más de un millón de euros. Zaragoza en Común, Partido Socialista y Chunta Aragonesista han votado a favor, Ciudadanos se ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra. El plazo para poder optar a estas ayudas no se abrirá hasta después del verano.

La consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha reconocido que la del año pasado fue "una prueba" y afirma que han aprendido de ella. "Nuestra obligación es mejorar y creo que este año podemos trabajar de manera más intensiva, si cabe, porque abrimos el marco de entrada", ha manifestado. Este reglamento, ha insistido Broto, "está perfectamente armado administrativamente, y por tanto para nosotros es válido".

El portavoz municipal de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, ha destacado ha destacado la conveniencia de modificar este reglamento porque el primer año "no tuvo un resultado muy exitoso". Esta iniciativa está teniendo buen resultado en otros municipios, pero en Zaragoza, ha apuntado, era necesario hacerlo más flexible porque "no era normal que el límite de ingresos para percibir estas ayudas fuera prácticamente el mismo para unidades familiares de un miembro que para unidades de dos, tres y hasta cuatro miembros". Asensio reconoce que "siempre cuesta arrancar y difundir estas ayudas", pero con esta modificación, ha agregado, "puede tener más éxito".

También la concejal socialista Lola Campos ha respaldado esta modificación porque supone corregir algunas deficiencias que se vieron el año pasado. "Los criterios que se implantaron eran bastante rígidos y excluían a muchos posibles usuarios", ha indicado Campos. Ahora, indica la edil, las modificaciones "permiten que familias que no están en la indigencia o urgencia social, pero sí tienen dificultades económicas, puedan acogerse a esta prestación". Aunque no están de acuerdo al 100% por entender que aún se podía haber flexibilizado más, ha apoyado las modificaciones.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha reconocido estar de acuerdo en el fondo, pero no en las formas. Y es que la formación ya votó en contra de este reglamento en 2016 argumentando que había hasta cuatro informes (del Servicio de Gestión Tributaria, del Departamento de Economía y Hacienda, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención), que planteaban dudas jurídicas al respecto. La modificación de este año, ha subrayado Fernández, "no despeja ninguna de las dudas jurídicas del año pasado y los informes de la Asesoría Jurídica y de Intervención vuelven a referirse a los documentos del año pasado alegando que siguen en vigencia las dudas jurídicas porque las ayudas suponen una bonificación de la cuota líquida que no quedan claro de que sea un mecanismo adecuado".

La concejal del Partido Popular Reyes Campillo también se ha referido a los informes desfavorables con los que cuenta este reglamento. "Para nosotros esta no es la forma de solucionar los problemas de la gente", ha manifestado Campillo, quien ha lamentado que se haya desestimado el voto particular presentado por su partido. "Estas ayudas deben ir con las Ayudas de Urgente Necesidad", ha destacado la edil popular, y es que desde el PP no consideran "lógico" que se paguen tasas como impuestos de vehículos de hogar o badenes. "No nos parece que para eso tengan que servir los impuestos de los zaragozanos", ha subrayado.

Ante estos informes desfavorables, Broto ha insistido que en el expediente se recoge un informe donde se plasma que "la modificación ha sido informada por la Asesoría Jurídica haciendo constar que se encuentran justificados los principios normativos especificados por el coordinador general del área y recogidos en el decreto de Alcaldía".