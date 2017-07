En busca de la estabilidad

Deportes

Christian Lapetra ha visitado el stage del equipo en Boltaña. Foto: Real Zaragoza

Zaragoza.- "El primer día les dije que la afición tenía que estar satisfechos de ellos. Si lo conseguimos, estaremos cerca de los objetivos". Este es el mensaje que ha transmitido el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, a su plantilla durante su visita al stage de Boltaña. Un mensaje de confianza de cara a un año que volverá a ser largo e intenso.

El máximo mandatario de la SAD tiene un objetivo claro: olvidar la pasada temporada y crear un proyecto que ilusione a la afición con, al menos, pelear por ascender a Primera. "Tenemos que pelear por la estabilidad. Si el equipo es estable y nos va dando resultados, eso ayudará a crear un proyecto que tenga varios años y que así sea entendido por la afición para que no haya prisas por parte de nadie en lograr los objetivos", ha transmitido Lapetra.

Y es que el año pasado no será fácil de olvidar para nadie. Quedar a solo dos puntos del descenso a 2ªB, y gracias a que el Girona no se jugaba nada en aquel penúltimo partido, sigue incrustado en la mente de los dirigentes maños. "El año pasado no estuvimos a la altura de la competición. Eso nos llevó a sufrir hasta la penúltima jornada. De todo se aprende. La dirección deportiva ha creído oportuno que la plantilla esté confeccionada desde el inicio, lo que permite trabajar más sesiones y tomar decisiones con el equipo de temporada. Es bueno ver errores y no repetirlos. Vamos por el buen camino", ha señalado.

Respecto a la plantilla, Lapetra ha destacado la juventud del equipo, pero es algo que no le preocupa. "Lo importante es que vengan con ganas, hambre y que lo que Lalo ha visto en ellos sean capaces de dárnoslo. Seremos capaces de tener un equipo competitivo. La incorporación de Natxo también va en esa línea", ha afirmado. El presidente también ha resaltado que "la plantilla no está cerrada" y que vendrá el jugador "que la dirección deportiva piense que necesitamos".

Por último, Christian Lapetra también se ha manifestado sobre la detención de Ángel María Villar, aunque ha dejado claro que "respeta la decisión judicial". "Tenemos que mantenernos al margen y confiar en las decisiones judiciales", ha declarado.