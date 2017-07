Cubero tilda de "vergonzosa" la decisión de la jueza sobre el 010 y asegura que seguirán buscando alternativas

Zaragoza

El consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha tildado de "vergonzosa" la decisión de la jueza sobre el 010 alegando que la justicia "se sigue posicionando del lado de los empresarios". No obstante, ha asegurado que el Gobierno continuará buscando alternativas para que las trabajadoras cobren en tiempo y forma.

Zaragoza.- El consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha tildado de "vergonzosa" la decisión de la jueza por la que, el pasado viernes, decidió mantener la medida cautelar dictada el pasado 3 de marzo sobre el servicio 010 de Zaragoza y desestimar la modificación solicitada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

El edil ha afirmado que "una vez más" la Justicia "se posiciona del lado de la CEOE y los empresarios". "Otra vez no se hace nada para que estas trabajadoras cobren sus nóminas, otra vez no se dice nada de las medidas que se van a tomar", ha expresado.

Así, ha insistido en que "se están volviendo a bloquear las propuestas que el Gobierno pone encima de la mesa para que las 14 trabajadoras cobren en tiempo y forma". Cubero ha comentado que, en este momento, la plantilla siguen perteneciendo a Pyrenalia: "trabajan, pero no cobran".

Además, el consejero de Servicios Públicos ha acusado a la jueza de sobrepasar sus competencias. "Comienza a hablar de la subrogación o no de trabajadores que no es de su competencia, sino del juzgado de lo social; habla de si hay concurso de empresas o no, que tampoco es de su competencia administrativa", ha expresado.

Por su parte, ha asegurado que como Gobierno van a seguir poniendo propuestas y decisiones encima de la mesa, aunque la "justicia esté intentando agotarlas".