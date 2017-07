La auditoría sobre el tranvía determina que Ayuntamiento y DGA pagaron 28 millones de más por la línea 1

Zaragoza

La auditoría externa encargada por ZeC concluye que las administraciones públicas (Ayuntamiento de Zaragoza y DGA) pagaron 28 millones de más por la obra de construcción de la línea 1 del tranvía. En concreto por el IVA y otras reservas. Según la auditora, el gasto de inversión es de 310 millones y no de 400 como se calculó.

Zaragoza.- Este lunes se han dado a conocer los resultados de la auditoría externa realizada por Moore Sthephens para conocer el coste de ejecución de la línea 1 del tranvía. La principal conclusión es que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón abonaron 28 millones de euros que no les correspondían y que no pueden ser satisfechos con dinero público al no ser gastos ni inversión.

El consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, ha explicado que la empresa auditora valora el gasto de inversión en 310 millones de euros y no en 400 como se calculó inicialmente. De ahí que la aportación pública tenga que ser de unos cien millones, frente a los 128 abonados. La mayor parte de estos 28 millones fueron pagados por el Ayuntamiento, en conceptos de IVA y otras reservas.

En concreto, son 42 millones de euros de IVA, de diez millones de reservas financieras exigidas por las entidades bancarias y bloqueadas para que la Sociedad de Economía Mixta (SEM) pudiera pagar la deuda contraída, otros 21 millones de reserva financiera para la reposición de equipos y material a lo largo de la explotación del servicio durante 25 años y casi cuatro millones de excesos de gastos sobre los importes fijados en el pliego y en la oferta firmada o que incumplen algunas de sus condiciones. Cantidades de las que las administraciones abonaron una parte, hasta los 28 millones.

Los resultados, según ha destacado Rivarés, no ponen en peligro la viabilidad de la línea. Este viernes, 21 de julio, el Gobierno analizará este informe y dará traslado a los servicios municipales para su evaluación. También se estudiará qué repercusión tiene este desequilibrio respecto a la deuda con el Ejecutivo autonómico.

Rivarés también ha aclarado que el Ayuntamiento ya ha satisfecho todas las obligaciones económicas con la SEM Los Tranvías de Zaragoza. El último pago se realizó en marzo de 2016, completando el total de los 128,7 millones de euros de aportación pública y que ahora cuestiona la auditoría.