El conductor que mató a un ciclista en Cella declara que este invadió su carril al salir un animal

Sucesos

Zaragoza.- El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel ha dictado este martes un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para Carlos M. V., el joven de 22 años que, presuntamente, atropelló mortalmente a un ciclista e hirió a otro en Cella el pasado domingo. El investigado ha declarado que vio a los ciclistas a unos 50 metros de distancia y ha explicado que la salida de un animal pudo motivar que el ciclista invadiera su carril, originando el fatal desenlace.

Siempre según su declaración, el joven dio "un frenazo" y realizó una maniobra evasiva a la izquierda", pero no pudo esquivarlo. Sin embargo, el auto recoge que los guardia civiles instructores del expediente sitúan el punto de colisión en el arcén, "que no existe huella alguna de frenada y que de acuerdo a las circunstancias de la vía, el tráfico y la climatología, un conductor con facultades psicofísicas normales, de haberse producido los hechos como declara el investigado, hubiera podido superar a los ciclistas sin riesgo alguno para ninguno de los intervinientes".

El atropello ocurrió a las 12.20 horas del domingo en la N-420, cuando el joven perdió el control de su vehículo e invadió el arcén en el que circulaban dos ciclistas. Uno de ellos, Lorenzo A. S., murió "a consecuencia del impacto" y el otro, Antonio D. C., resultó herido "por el impacto de una pieza desprendida del vehículo en la colisión", reza el auto.

Dio positivo en la prueba de alcoholemia

Tal y como recoge el auto, el joven dio positivo en la prueba de alcoholemia. A las 13.01 horas arrojó una tasa de alcohol de 0,31 miligramos por litro de aire espirado y a las 13.25 horas de 0,28 miligramos por litro de aire espirado. Horas más tarde (a las 15.25 horas) se sometió voluntariamente a una toma de muestras de sangre y saliva en el Hospital Obispo Polanco de Teruel para determinar si había consumido de drogas.

En su manifestación a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en el lugar de los hechos, Carlos M. V. afirmó que la noche anterior no había dormido y había estado de fiesta en Gea de Albarracín (Teruel), que se había tomado dos cervezas sobre las 2.30 horas y que el viernes por la noche "se había fumado un porro de marihuana", reza el auto. El investigado "no consideraba irresponsable conducir en las condiciones de falta de sueño e ingesta de alcohol en que lo hacía" y ha señalado "que no se encontraba cansado". Sin embargo, el juez considera que el detenido "carecía de las aptitudes psicofísicas mínimas para ponerse al volante".

En su auto, el juez señala que los hechos son presuntamente constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y la pena que puede imponerse al investigado "es grave": de 2 años, 6 meses y un día a 4 años de prisión.

Con la medida de prisión provisional, el juez quiere asegurar la presencia del investigado en el proceso, "pudiendo inferirse racionalmente un riesgo de fuga" ante la "especial gravedad" del hecho investigado. Asimismo, el juez quiere evitar el riesgo de que cometa otros hechos delictivos.

El investigado fue condenado por la Audiencia Provincial de Teruel a dos años de prisión por lesiones graves causadas el 25 de diciembre de 2013. Pena que fue suspendida hasta que, de nuevo, fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en mayo de 2016, atentado y cuatro delitos de lesiones. La condena fue de cuatro meses de prisión, 34 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses y dos días.

Revocada la suspensión de la primera condena, el joven se encontraba cumpliendo esta, en situación de tercer grado y en libertad bajo control telemático desde el pasado 31 de mayo. El investigado, reza el auto, "presenta un nulo control de sus impulsos delictivos hasta el punto de haber frustrado la suspensión del cumplimiento de la primera condena que le fue impuesta, por la comisión de los hechos contenidos en la segunda, en ambos casos empleando violencia sobre las personas y, en el último, conduciendo bajo la influencia del alcohol".