Un juzgado rebasado ... con un solo mes de vida

El goteo de demandas relacionadas con las cláusulas suelo y los gastos de formalización de hipotecas, entre otros, no cesa en el juzgado especializado en estos asuntos, que fue creado hace poco más de un mes en Zaragoza. Se reciben unas 20 diarias, un volumen "importante" que está "rebasando" la capacidad de respuesta de este órgano.

El juzgado de refuerzo para atender las demandas sobre cláusulas suelo se creó en junio

Zaragoza.- Las demandas no dejan de llegar. Es la realidad en el juzgado especializado en cláusulas suelo de Zaragoza, que en su primer mes de vida ha recibido 570 reclamaciones. Un volumen "importante" que "está rebasando" la capacidad de respuesta de este único órgano judicial.

Es la percepción de Francisco Polo, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza al que ha sido asignado este órgano especializado en condiciones generales de contratación.

"Estamos en un momento en el que se han incrementado muchísimo las reclamaciones en materia de cláusulas suelo, gastos de formalización de hipoteca...", reconoce Polo, quien destaca varios factores para justificar esta situación. Por un lado, es debido a la evolución de la propia jurisprudencia y la labor de los juristas "que han cambiado la forma de afrontar esta materia hacia una mayor sensibilidad hacia los derechos de los consumidores". Por otro lado, la crisis ha puesto sobre la mesa estas situaciones "que pueden ser abusivas en muchos casos".

En Zaragoza, el juzgado especializado en condiciones generales de contratación está empezando a dar sus pasos y, según Polo, están entrando unas 20 reclamaciones diarias. "En el corto plazo va a ser necesario incrementar el número de juzgados que hagan frente a estas reclamaciones", considera este magistrado, que subraya el volumen "preocupante" de demandas y confía en que se dé una solución desde el Consejo General del Poder Judicial y las administraciones competentes para seguir manteniendo los ritmos de respuesta y "no se pierda la eficacia".

"Hacen falta jueces de apoyo y personal que le auxilie porque de nada sirve tener un juez conociendo de los juicios y redactando sentencias sin medios de apoyo para que estas se notifiquen, ejecuten...", señala este magistrado, quien alerta de que en caso contrario se crearía "un cuello de botella en la propia organización judicial".

A largo plazo es difícil atinar en las previsiones ya que en la carga de este juzgado influirán varios factores. Uno de ellos, según apunta Polo, es la propia evolución de la jurisprudencia: "La respuesta que se dé hará que aumenten o disminuyan las reclamaciones". Otro factor es la propia actitud de las entidades bancarias: "En la medida en que se llegue a soluciones fuera del proceso disminuirán esas reclamaciones en sede judicial".

¿Cómo ha evolucionado la jurisprudencia?

La jurisprudencia avanza hacia una mayor protección de la ciudadanía

Sobre el desarrollo de la jurisprudencia en materia de condiciones generales de contratación, en los últimos siete u ocho años se ha registrado "una evolución extraordinariamente importante hacia la protección del consumidor", explica el magistrado coordinador de la Asociación Profesional de la Magistratura en Aragón, Juan José Carbonero. Esto no significa que se haya detectado una desprotección de los particulares, sino que "como todas las ramas del ordenamiento jurídico, el derecho evoluciona y avanza con la sociedad. Es una cuestión de diferentes tiempos y necesidades a las que hay que responder", precisa.

¿Y qué es lo que reclaman los ciudadanos en este tipo de órganos? La abogada y responsable de Formación del Colegio de Abogados de Zaragoza, Marta Gil, asegura que los clientes "reclaman lo que han visto en prensa". Reconoce que el cambio en la tendencia de la jurisprudencia y en la forma de trabajar de los juristas ha generado el mayor volumen de reclamaciones, pero "la gente tiene conocimiento de la situación por los flashes de prensa, que a veces están sesgados y llevan a equivocación".

"Poca gente tiene una cláusula suelo y no ha puesto en marcha un procedimiento", señala Gil, quien agrega que "ahora es más novedosa la reclamación de los gastos de constitución de hipoteca, pero es algo que todavía no está muy asentado". Sin embargo, la ciudadanía "tiene una idea generalizada de que todo se puede reclamar, pero todavía las audiencias no han asentado muy bien los criterios". A esta situación "están ayudando mucho la información que ofrecen despachos que han "mercantilizado la reclamación y han agitado a la gente", comenta.

La ciudadanía está comenzando a reclamar los gastos de formalización de hipotecas

"No es todo tan simple, la cláusula suelo, por ejemplo, no es nula de por sí y hay sentencias de Caja Rural de Teruel que han sido desestimadas y el Supremo lo ha confirmado", apunta esta letrada, quien explica que algo similar ocurre con los gastos de hipoteca: "Por ejemplo, hay distintos criterios en cuanto a si se incluyen o no los actos jurídicos documentados, la partida más cara, si se comparte registro y notariado...". Criterios que están por asentar y que dependerán, a su vez, de las reclamaciones que se presenten.

Y es que, en definitiva, no hay una situación igual que otra. El director del curso "Control de condiciones generales de contratación", que se ha celebrado recientemente en el Colegio de Abogados de Zaragoza, Luis Alberto Gil Nogueras, pone un ejemplo: "Una vecina se encuentra a otra en el ascensor y le dice que le duele la cabeza. Esta le recomienda el medicamento que se tomó y que le funcionó perfectamente. La vecina se lo toma y, sin embargo, el dolor de cabeza no cesa". Por eso, "no hay dos situaciones iguales" y hay que analizar cada caso concreto.