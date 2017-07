El PAR solicitará a Forcadell comparecer en el Parlamento catalán para debatir sobre los bienes en litigio

Política

Desde el PAR creen que es momento de "dar un paso más".

Zaragoza.- El Partido Aragonés (PAR) ha decidido ir un paso más allá en sus acciones políticas para intentar recuperar todos los bienes aragoneses retenidos en Cataluña. "Es momento de que se resuelva esta cuestión de una vez por todas", ha reclamado el presidente del PAR, Arturo Aliaga. Por ello, una delegación de representantes de este partido se desplazará el próximo martes, 18 de julio, hasta el Parlamento catalán, con la intención de ser recibidos por la presidenta de la institución, Carmen Forcadell, a la que solicitarán comparecer ante los diputados de la comunidad autónoma vecina para explicar su postura respecto a la situación de bloqueo que vive este conflicto.

Para Aliaga, esta situación "está tomando una deriva que nos empieza a molestar", y por ello considera que es momento de dejar claro que "aquí no estamos para que nos tomen el pelo ni para dejárnoslo tomar, porque somos una nacionalidad histórica con mil años de historia".

Tal y como ha explicado la diputada del PAR María Herrero, ya han solicitado la entrevista con Forcadell, pero no han recibido respuesta todavía, así que contemplan la posibilidad de quedarse en la puerta con sus reivindicaciones bajo el brazo. Sin embargo, esperan que no sea así porque "solo queremos explicar la realidad de los distintos bienes que están en Cataluña".

Aunque lo consigan, desde el PAR saben que no será sencillo convencerles porque, hace ahora un año, esos mismos políticos aprobaron de forma casi unánime -Ciudadanos fue el único que se abstuvo- una resolución por la se que instaban a la Generalidad a no cumplir la sentencia que obliga a devolver parte de esos bienes al municipio aragonés de Sigena. "Es preocupante que una institución como un parlamento incite a no cumplir una sentencia judicial", ha recalcado Herrero.

Tour por los bienes

Esta acción no se quedará ahí, porque, previamente, a las 10.00 horas, la delegación llegará al Museo de Lérida, que tiene expuestas siete de las 44 obras aragonesas que posee. "Ya vemos el valor que les dan", ha dicho a este respecto la diputada.

Después de acudir al Parlamento, se desplazarán al Archivo de la Corona de Aragón, que también se encuentra en Barcelona. Allí reclamarán que "su patronato solo se ha reunido una vez y nunca más se ha sabido de él". Una situación de la que también culpan a la Generalidad de Cataluña.

Por último, se desplazarán hasta el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que alberga los murales de Sijena. En este punto criticarán la "retahíla de excusas" que se están esgrimiendo desde la Generalidad para evitar su traslado. "Ahora están diciendo que los frescos se estropearían, pero son, en realidad, murales y los materiales usados son diferentes. Esa excusa no nos vale", ha remarcado Herrero.