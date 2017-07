La Comisión de Economía reconoce cuatro millones más de facturas que no tenían contrato

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes un total de 131 facturas valoradas en 3,9 millones de euros

Zaragoza.- El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado en la Comisión de Economía de este viernes un total de 131 facturas valoradas en 3,9 millones de euros. Con ello se regularizan 171 servicios de la ciudad que no tenían contrato y que ahora y cuentan con él. "Es un proceso lento, pero bueno", ha matizado el consejero municipal del ramo, Fernando Rivarés.

Por su parte, el coordinador del Área, Miguel Ruiz, ha concretado que son 44 servicios que componen las facturas. De ellos, ha sido por no haber recibido los pliegos, en licitación hay doce, cuatro nuevos contratos, un caso de situación de ejecución subsidiaria, once situaciones en elaboración de pliegos, uno de actuación de urgencia, otro de licitación desierta, dos por no haber contrato, otros dos por no haber habido nunca dos y finalmente hay tres pendientes de adjudicación.

El PP ha criticado la gestión de Rivarés, ya que en 2017, ha dicho la concejal popular María Navarro, el Ayuntamiento ha acumulado casi 18 millones de euros en reconocimientos de obligación. La edil ha denunciado que el consejero "sea conocedor de que ha pagado 18 millones de facturas sin contrato y lo traiga aquí como si nada pasase".

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE 1,4 MILLONES DE EUROS

La Comisión de Economía celebrada este viernes ha aprobado una modificación de crédito de unos dos millones de euros. Entre ellos, varias partidas que suman 1,4 millones y que se dedicarán a pequeñas actuaciones. El dinero procede de la Operación Baldosa, que ha quedado paralizada después de que el Tribunal de Contratos alertara de que se restringía la competencia, ya que sólo podían optar empresas de economía social.

En concreto, de estos 1,4 millones, 840.000 se destinarán a obras en distritos, 300.000 euros irán para la reparación de pavimentos de calzadas y 325.000 para actuaciones en diferentes aceras. No se ha aprobado la modificación de crédito de 30.000 euros para obras de conservación.

Respecto al resto de partidas, se trata de una modificación de créditos de 249.000 euros para la reparación del Palacio de Fuenclara y la limpieza y custodia material; 25.000 euros para actuaciones de conservación en la plaza de San Nicolás; 417 euros para comprar un videoproyector para el Centro José María Aguilar; 121.436 euros para el carril bici de Conde Aranda; el cambio de las ayudas energéticas de 154.000 euros a la partida de Zaragoza Vivienda; y 36.300 euros para la zona infantil que hay a la salida del colegio de Vadorrey.