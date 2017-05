Los informes de la remunicipalización de FCC Parques y Jardines confirman un ahorro de casi tres millones de euros

Zaragoza

Cubero quiere zanjar el asunto antes de que llegue el verano

Zaragoza.- Las conclusiones de los informes jurídicos y económicos que encargó Zaragoza en Común para la remunicipalización del servicio de FCC Parques y Jardines ya están terminados y este lunes los ha dado a conocer el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal. Alberto Cubero ha anunciado que, según los documentos, la gestión directa supondría un ahorro de 2,8 millones de euros.

En concreto, los informes jurídicos establecen, tal y como ha indicado Cubero, que la remunicipalización es competencia del Pleno. Es este órgano el que debe aprobarlo porque prestar este servicio es una "obligación municipal", a diferencia del 010, pero igual que ocurrió con el intento de internalización de las depuradoras, ha recordado Cubero.

El objetivo, ha indicado el consejero, "era hacerlo a través de una sociedad municipal, en concreto mediante Ecociudad, y los informes concluyen que es posible ampliar su objeto. Eso sí, para ello también es necesario acuerdo plenario". Respecto a la subrogación, los documentos confirman esta posibilidad, de manera que los empleados mantengan sus puestos de trabajo "en las mismas condiciones y con el mismo convenio, pero como personal laboral indefinido, no como funcionarios".

Atendiendo a los informes económicos, estos plantean que el contrato, una vez caducado, debe ser externalizado o ser remunicipalizado. Si continua externalizado deberían constar 12,9 millones de euros, pero si se asumen y se presta por Ecociudad serían 10,1 millones. "Por tanto se establece un ahorro de 2,8 millones de euros", ha indicado Cubero, que se produce por la variable del beneficio empresarial, estimado en torno a un 5% del contrato, y por otro, el ahorro del IVA, que está en un 21%.

Ahora, y una vez trasladados los informes al resto de grupos municipales, se abre un plazo para su análisis y estudio, de forma que "a finales de esta semana o a principios de la que viene" se emplacen para comenzar el debate. Por el momento, ZeC no ha decidido cuándo llevar el asunto al Pleno, ya que quieren hacerlo "previo acuerdo de los grupos". "No nos gustaría dilatarlo mucho, porque si no es posible hay que empezar a trabajar en un nuevo pliego, porque habría que incluir cláusulas sociales", ha concretado Cubero.

La subrogación de la plantilla sería posible pese a la disposición adicional 27 de los PGE porque aún no están aprobados. De decidirse la internalización, comenzará el debate de a qué se destina el ahorro de los casi tres millones, con la vista puesta a una posible ampliación de los trabajadores. No obstante, Cubero ha recordado que ya se ha aumentado el número de empleados, pasando de los 220 a los 250 ó 260, unos 40 más, "gracias a la tarea de inspección, que evidenciaba que el contrato no se cumplía", ha insistido Cubero.

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal quiere tener el asunto zanjado antes de que llegue el verano.