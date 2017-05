Mar Vaquero tilda de "injusto y desproporcionado" el impuesto de sucesiones

Política

Mar Vaquero critica que haya un impuesto "que grave el hecho de morirse"

Zaragoza.- La secretaria general del PP de Aragón, Mar Vaquero, ha firmado este domingo en contra de los impuestos que gravan las herencias en la Comunidad. Lo ha hecho en la plaza de España, donde la plataforma Stop Sucesiones ha estado recogiendo firmas. Allí, ha tildado esta tasa de "injusta y desproporcionada".

"Algunas familias tienen que renunciar a sus herencias porque carecen de liquidez, tenemos que seguir trabajando para que los aragoneses no estén discriminados", ha expresado refiriéndose a las diferencias que existen entre comunidades autónomas. "No podemos pagar más impuestos. No puede haber un impuesto que grave el hecho de morirse. Creemos que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha aceptado los chantajes de Podemos y que la cuenta la van a pagar los aragoneses", ha añadido.

La popular también ha instado al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, a que se acerque a hablar con las familias, "a ver qué opinan de la bonificación del 95%". Vaquero ha alegado que desde la formación van a seguir presentando "iniciativa tras iniciativa" para que lograr esas reducciones y dejar de someter a los aragoneses a "esta presión fiscal". "Ya lo hicimos una vez, de hecho, durante la crisis. Así que Lambán ya no tiene excusas", ha esgrimido.

Por su parte, uno de los portavoces de la plataforma, Miguel Ángel Ramos, ha reiterado los objetivos de esta campaña: "Pedimos que el impuesto de sucesiones se suprima a nivel nacional; que a nivel autonómico nos den el mismo trato y que a nivel local se suprima el impuesto de plusvalía mortis causa".

Además, ha apuntado que, desde el inicio de la campaña, ya se han recogido unas 12.000 firmas, a las que hay que sumar las de este domingo. "Solo durante el pasado fin de semana logramos 5.000", ha explicado.